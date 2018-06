Gli arresti per il nuovo stadio della Roma

Roma - 9 arresti e 14 indagati eccellenti per lo stadio a Tor Di Valle : c'è anche Parnasi - ecco chi sono Gli altri Raggi : chi ha sbaGliato - pagherà Vittorio Sgarbi : avevo avvertito Totti : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiliari) per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono anche l'imprenditore Luca Parnasi (in carcere), il...

Stadio Tor di Valle - a Roma nove arresti per corruzione. Raggi : «Chi ha sbaGliato pagherà» : Coinvolti anche esponenti del M5S come il presidente dell’Ordine degli avvocati di Roma Mauro Vaglio e Paolo Ferrara, presidente del Gruppo 5 Stelle in Campidoglio. I magistrati capitolini hanno ricostruito l’ampia rete di rapporti intrattenuti da imprenditori come il costruttore Luca Parnasi con funzionari collegati a politici del Comune di Roma e della Regione Lazio, tra cui il vicepresidente azzurro del Consiglio regionale Adriano ...

Stadio Roma - 9 arresti per corruzione : coinvolti imprenditori e politici. Raggi : 'Chi ha sbaGliato pagherà' : Nove arresti , sei in carcere, tre ai domiciliari, in un'inchiesta sul nuovo Stadio dell'AS Roma calcio. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale hanno eseguito una misura ...

Stadio Roma - nove arresti. Raggi : 'Chi ha sbaGliato pagherà'. CampidoGlio pronto a sospendere il progetto LIVE : CRONACA LIVE Ore 10.49 - 'Chi stava lavorando allo Stadio della Roma ed è stato arrestato lo conosco personalmente come una persona perbene e spero possa dimostrare la sua innocenza. C'è ...

Roma - 9 arresti per il nuovo stadio a Tor Di Valle : c'è anche Parnasi Il CampidoGlio sospende il progetto Raggi : chi ha sbaGliato - pagherà Vittorio Sgarbi : avevo avvertito Totti : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiliari) per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono anche l'imprenditore Luca Parnasi (in carcere), il...

Stadio della Roma - Raggi suGli arresti : “Chi ha sbagliato pagherà” : Virginia Raggi, arrivando alla sede della Stampa Estera in via dell’Umiltà ha commentato, laconica, la notizia dell'inchiesta sul progetto per il nuovo Stadio della Roma che ha portato all'arresto di 9 persone tra cui il suo ex superconsulente e attuale presidente di Acea, Luca Lanzalone. “Per la st

Roma - 9 arresti per il nuovo stadio a Tor Di Valle : c'è anche Parnasi Il CampidoGlio sospende il progetto Raggi : chi ha sbaGliato - pagherà : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiliari) per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono anche l'imprenditore Luca Parnasi (in carcere), il...

Roma - 9 arresti per il nuovo stadio a Tor Di Valle : c'è anche Parnasi Il CampidoGlio sospende il progetto : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiliari) per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono anche l'imprenditore Luca Parnasi (in carcere), il...

Nuovo stadio Roma - 9 arresti Coinvolti Parnasi e il n°1 di Acea Ci sono anche consiGlieri regionali : Sarebbero finiti in manette, tra gli altri, l'imprenditore Luca Parnasi, proprietario della società Eurnova, che sta realizzando il progetto dello stadio dell'As Roma, e il vice presidente del Consiglio regione Lazio eletto con Forza Italia, Adriano Palozzi.--Arrestati anche l'avvocato Luca Lanzalone, presidente di Acea e mediatore nella trattativa del febbraio 2017 tra il Campidoglio a 5 stelle e la Eurnova per modificare il progetto dello ...

Stadio della Roma : nove arresti per corruzione - anche vicepresidente del ConsiGlio regionale del Lazio : I Carabinieri hanno arrestato nove persone nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, su un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una ...

Latina - con Gli arresti dei Di Silvio la città si è liberata di ciò che la sta facendo marcire : A Latina lo sanno pure i sassi ormai: se all’alba volteggia un elicottero c’è puzza di arresti. E infatti. L’ultima volta è accaduto esattamente due mesi fa, polizia e guardia di finanza arrestarono quella mattina presto – per associazione per delinquere finalizzata a imponenti frodi fiscali e al conseguente riciclaggio – l’ex deputato di Fratelli d’Italia Pasquale Maietta e la socia Paola Cavicchi, entrambi ...

Roma : Droga tra le bottiGlie - 2 arresti e bar sequestrato : Roma – Un 28enne cittadino cinese, titolare di un bar, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese. Agli arresti anche un suo dipendente, 33enne Romano. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ scattato anche il sequestro dell’attività commerciale. Nel corso di controlli i Carabinieri hanno notato uno strano via vai di avventori provenire dal bar di proprietà del ...

Mafia a Latina - blitz al clan Di Silvio/ Ultime notizie - 25 arresti alla famiGlia rom cugini dei Casamonica : Latina, blitz anti Mafia contro il clan Di Silvio: Ultime notizie, 25 arresti alla famiglia criminale cugini dei Casamonica a Roma. I reati e la "novità" delle accuse mafiose(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:47:00 GMT)

AGli arresti domiciliari per sesso con 13enne - la cerca di nuovo in chat : in carcere : Un 33enne di Crispano era stato arrestato il 12 maggio scorso dai carabinieri della stazione di Terzigno che lo sorpresero in un'area appartata del parco nazionale del Vesuvio a compiere atti sessuali ...