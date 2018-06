Gli analisti vedono calare l’utile operativo di Samsung nel Q2 2018

Grande attesa per mosse Fed e Bce - ma Draghi potrebbe rinviare a luGlio decisione su fine QE - analisti - : Fed , 12-13 giugno, e Bce , 14 giugno, detteranno il ritmo ai mercati questa settimana. La Federal Reserve dovrebbe apportare un nuovo rialzo dei tassi di interesse, mentre dalla Bce è attesa qualche ...

Banche euforiche : Gli analisti indicano i titoli da comprare ora : Un movimento da ricondurre principalmente alle dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell'Economia nell'ambito di un'intervista al Corriere della Sera. Giovanni Tria ha fornito rassicurazioni sulla ...

Saipem premiata daGli analisti e dal mercato : Teleborsa, - Sotto la lente degli investitori il titolo Saipem, alla luce dell'aggiudicazione di nuove commesse importanti come quella annunciata ieri , 4 giugno 2018, in Medio Oriente. Morgan Stanley ...

Piazza Affari unica in rosso. Per Gli analisti i rischi restano : Piazza Affari pecora nera d'Europa: pesa ancora la politica Quest'oggi l'indice ha provato a spingersi nuovamente in avanti, salvo poi ritracciare e registrare la peggiore performance in Europa, dove ...

Bancari in risalita : i titoli da comprare secondo Gli analisti : ... con l'indicazione di Pierluigi Ciocca per il Dicastero dell'Economia, sembra tranquillizzare il mercato, quantomeno rispetto alla prospettiva di un Governo tecnico che accompagni a breve a nuove ...

Governo - Gli analisti tornano a lanciare l'allarme «Potreste non avere più accesso alla Bce» : A quel punto il Paese sarebbe costretto a uscire dall'euro anche contro le proprie intenzioni, per urgente bisogno di avere una moneta circolante nella propria economia. Secondo Blanchard, ciò che ...

Eni ignora Gli analisti. Pesa effetto cedola : Lo stacco della cedola impatta negativamente su Eni , che sta cedendo quasi 2 punti percentuali sul listino milanese. Il titolo della società del cane a sei zampe, infatti, distribuisce oggi il saldo ...

Deere delude Gli analisti. Titolo giù nel pre-Borsa USA : Teleborsa, - Bilancio deludente per Deere, subito penalizzato nel pre-Borsa di wall Street. Il costruttore statunitense di macchine agricole ha chiuso il secondo trimestre fiscale con un utile netto ...

Governo M5S-Lega - Gli analisti finanziari : a ottobre in Italia sarà la catastrofe : Dall'Europa, quella politica e delle grandi banche, sono già partite intimidazioni e minacce, dopo quanto è filtrato in tema di tasse, pensioni, reddito di cittadinanza e quant'altro del contratto di Governo messo a ...

Enel affonda per vari motivi - ma Gli analisti sono ottimisti : Una seduta decisamente pesante quella odierna per Enel che, dopo aver ceduto circa lo 0,3% ieri, ha perso terreno per la terza giornata consecutiva, ma oggi ad un ritmo decisamente più rapido. Il ...

Snam - utile oltre le attese deGli analisti a 254 milioni : MILANO - Snam ha chiuso i primi tre mesi dell'anno registrando un utile leggermente superiore alle attese degli analisti: i profitti si sono attestati a 254 milioni, stesso livello del 2017, superando ...

Governo - analisti : i mercati temono il voto a luGlio : Sappiamo che per l'economia dipendiamo da Bruxelles, sappiamo che per la politica monetaria dipendiamo da Francoforte, di fatto i mercati non risentono particolarmente del fatto che ci sia o non ci ...