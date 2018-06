Giuseppe Conte | Facci brutale contro il premioer | ' Perché Conte non conta niente'

Giuseppe Conte valuta di far saltare il vertice di venerdì con Macron : Mentre la storia pare approdare a una conclusione con l'offerta della Spagna di accogliere 500 di quei 600 migranti , la Francia ha definito la politica italiana 'cinica e irresponsabile' . Parole ...

RICOSTRUZIONE : PREMIER Giuseppe Conte AD AMATRICE; SINDACO BIONDI - ''PRESTO IN VISITA ANCHE A L'AQUILA'' : 'Dobbiamo far ripartire l'economia, non si può attendere la RICOSTRUZIONE', sottolinea Pirozzi illustrando la proposta di permettere la costruzione delle casette ai non residenti. 'Noi abbiamo visto ...

E sono tre. Giuseppe Conte ad Amatrice e nei luoghi del sisma. Terzo premier in due anni. "Qui perché non si sentano soli" : "sono qui per esprimere solidarietà" alla gente di Amatrice, "sono qui per evitare che queste persone sentano un senso di solitudine e di abbandono". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al suo arrivo ad Amatrice, comune devastato dal sisma del 24 agosto 2016. Dall'agosto del 2016 a oggi, Conte è il Terzo premier che si reca nel comune in provincia di Rieti, divenuto ormai il simbolo delle promesse mancate della ...

Arquata - è il giorno del premier Giuseppe Conte tra i terremotati : Ascoli, 11 giugno 2018 - E' il giorno del premier Giuseppe Conte , che oggi sarà nelle aree terremotate di Lazio e Marche . Il programma prevede il suo arrivo alle 11.45 nel centro storico di Amatrice ...

Luigi Bisignani - l'errore fatale di Giuseppe Conte : 'Delusione in Vaticano - lui non...'. Bomba su Palazzo Chigi : Anche perché alle sue spalle ha due forze, Lega e M5s, non così vicine al mondo ecclesiastico , nonostante molti sforzi, anche recenti, dei rispettivi sherpa , .

Giuseppe Conte - lo scatto d'orgoglio : 'Di Maio e Salvini? Sono io che...' : 'Ho ottimi rapporti con Di Maio, come con Salvini, ma io mi assumo la piena responsabilità di guidare questo governo e indirizzarne la politica'. Parole non scontate, visti i primi trascorsi in ...

Sondaggio Pagnoncelli : Giuseppe Conte piace a un italiano su due : Vuoi vedere che...? Giorno dopo giorno, il premier Giuseppe Conte assomiglia sempre più al suo predecessore Paolo Gentiloni . Non è un agitatore, è calmo, misurato, insomma un 'er moviola'-bis. Anche ...

Giuseppe Conte si porta un uomo di sinistra a comandare a Palazzo Chigi : Busia, scrive sempre Il Fatto , ha assaggiato la politica con Francesco Rutelli , che lo nomina vicecapo di gabinetto al ministero della Cultura durante l'ultimo governo prodi , 2006-2008, . E' tra ...

Come se l'è cavata Giuseppe Conte con l'inglese al G7 : Paolo Gentiloni maneggia l'inglese più che bene, dote apprezzata, a quanto pare, nei palazzi della politica romana fin dagli anni Novanta. Mentre per Silvio Berlusconi l'inglese è sempre stato un ...

Come se l'è cavata Giuseppe Conte con l'inglese al G7? : Fino a meno di due settimane fa era un semplice docente universitario passato Come una meteora attraverso il caos politico italiano, oggi Giuseppe Conte appare a proprio agio seduto a fianco dei grandi della Terra, con i quali conversa di questioni spinose Come i commerci internazionali e la partecipazione della Russia al consesso. Ma in che lingua sono questi colloqui? Inglese, ovviamente. E quello della lingua era ...

Giuseppe Conte - il retroscena sul 'cugino muto'. Merkel e Macron gli fanno una domanda : 'Ma tu all'Università...' : Un professore al tavolo dei grandi del mondo. Pazza la vita, se sei Giuseppe Conte . Una mattina insegni all'Università di Firenze e qualche giorno dopo ti paracadutano in Canada per rappresentare l'Italia in uno dei momenti internazionali ...

Giuseppe Conte - fonti governative : 'Ecco cosa voleva dire prima che Di Maio gli dicesse no' : Più che premier teleguidato, un Giuseppe Conte da ridere. Dietro la scenetta a Montecitorio con Luigi Di Maio , decisamente imbarazzante , 'Questo posso dirlo?', gli chiede Conte, 'No', gli risponde ...

Giuseppe Conte al G7 - retroscena imbarazzante : 'Dovete capirmi - io devo...' - la frase rubata con i leader mondiali : Il debutto internazionale di Giuseppe Cont e sfiora il disastro diplomatico. Non c'è solo la figura barbina davanti ai giornalisti, con il portavoce Rocco Casalino che lo trascina letteralmente via ...

Giuseppe Conte - Rocco Casalino lo allontana di peso dai giornalisti : l'umiliazione italiana davanti al mondo : Per dare un tocco di prestigio alla delegazione italiana, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha portato con sé Rocco Casalino, suo principale consigliere nel viaggio in Canada per il G7.