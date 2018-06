Giro di Svizzera 2018 | capolavoro di Diego Ulissi! Riprende Landa e vince la quinta

oasport

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Primo arrivo in salita per ildie arriva il secondo trionfo azzurro nella corsa a tappe elvetiche: untimbratoUlissi nellafrazione di 155.7 chilometri da Gstaad a Leukerbad. Una vittoria in stile Ulissi quella odierna: il toscano, che ha riscattato oggi un periodo di forma tutt’altro che eccezionale, è partito a poche centinaia di metri dal traguardo lanciandosi in uno sprint devastante. Richie Porte si prende la maglia gialla di leader della classifica generale. Primo tentativo di fuga formato da Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Silvan Dillier (AG2R La Mondiale), Paul Ourselin (Direct Energie), Larry Warbasse (Aqua Blue Sport) e Willie Smit (Team Katusha-Alpecin), che non è riuscito a fare la differenza, venendo raggiunto addirittura prima dell’ascesa conclusiva. Tanti corridori sono partiti al ...