Giovanardi | Chi da ragazzo fuma erba avrà buchi nel cervello

(Di mercoledì 13 giugno 2018) "Nelle neuroscienze unche comincia a 13 anni a farsi gli spinelli, a 18 anninel: nel senso che le sue funzioni cerebrali verranno compromesse". Lo ha detto Carlonel corso della trasmissione La Confessione, condotta da Peter Gomez, che andrà in onda questa sera alle ore 23:55 sul Nove. Il conduttore, che è anche direttore de ilfattoquotidiano.it, ha detto a:"Lei ha un atteggiamento da Chicago degli anni anni '30: antiproibizionista"L'ex ministro, che è anche padre della legge nota come Fini-(Decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), che equiparava le droghe pesanti a quelle leggere, ha risposto:"Assolutamente, assolutamente"Poi ha continuato:"Ragazzi, se andate in Cina e vi trovano delle sostanze in casa, rischiate che vi ammazzino"Gomez gli ha fatto notare che la Cina non è propriamente un ...