Giornalisti de La Stampa | il Fatto e Repubblica trattenuti dalla Finanza | indagavano

Quanta stampa nel processo penale - incontro con Giornalisti e gip : TORRE SANTA SUSANNA - 'Quanta stampa nel processo penale': l'incontro si svolgerà sabato 26 maggio 2018, nella sede dello studio legale Missere, di Torre Santa Susanna, in via Nicola Ricciotti 2A, con ...

Elon Musk attacca la stampa : «Un sito per votare i Giornalisti» : Chissà, saranno stati i dubbi su alcune delle sue scintillanti aziende e sulle sue idee, tipo il supertreno Hyperloop. Fatto sta che nelle ultime ore Elon Musk, il vulcanico inventore e imprenditore di SpaceX, Tesla e già fondatore di PayPal, ha lanciato una durissima campagna contro la stampa e i giornalisti. Lo ha fatto attraverso una serie di tweet sul suo profilo personale, in molti dei quali ha spiegato di voler lanciare una piattaforma di ...

Ordine dei Giornalisti e Assostampa respingono l'intimidazione alla stampa : ... perché, affermano " i colleghi si sono infatti limitati a dare conto di quanto avvenuto con articoli che appaiono perfettamente rispondenti ai canoni del diritto di cronaca", affermano ancora: " ...

L'ordine dei Giornalisti replica a Tranchida : Corretta la stampa a Trapani : I colleghi si sono infatti limitati a dare conto di quanto avvenuto, con articoli che appaiono perfettamente rispondenti ai canoni del diritto di cronaca, dell'essenzialità dell'informazione e della ...

Rapporto Reporter senza frontiere - Rsf - libertà di stampa : Italia 46ma. "In aumento le violenze sui Giornalisti" : http://www.repubblica.it/cronaca/2018/04/25/news/rsf_liberta_stampa_violenze_su_giornalisti-194794024/

Giornata mondiale della libertà di stampa : Giornalisti uccisi e minacciati : A Roma cerimonia in memoria dei giornalisti uccisi e delle vittime innocenti di mafia. Celebrazioni in tutto il mondo in collaborazione con l'Onu: la principale ad Accra in Ghana. 76 giornalisti in Italia sono stati minacciati solo nel 2018, secondo i dati dell'Osservatorio Ossigeno per l'Informazione, che monitora quotidianamente le intimidazioni ai cronisti italiani. Il Presidente Mattarella: da giornalisti grande contributo a democrazia

Kabul - doppio attentato kamikaze : 29 morti - tra loro 8 Giornalisti. “Volevano colpire la stampa”. Isis rivendica : Due kamikaze si sono fatti esplodere, a distanza di 30 minuti l’uno dall’altro, nel centro di Kabul in Afghanistan. Fonti di polizia parlano di almeno 29 morti e più di 49 feriti: fra le vittime ci sono anche 8 giornalisti e diversi soccorritori. Secondo i media internazionali, “la seconda esplosione era mirata a colpire i cronisti accorsi per copre l’attacco”. La strage è stata rivendicata dall’Isis, con un ...

'Per la difesa della liberta di stampa - per la difesa dei Giornalisti del Caffe sotto accusa' : Questo ci dice che una pesante minaccia continua a gravare oggi in Ticino, forse ancor di piu che negli scorsi anni, sulla liberta di stampa e sul diritto di cronaca, valori fondamentali garantiti ...

Libertà di stampa - per Rsf l’Italia migliora ma preoccupa l’ostilità del M5S verso i Giornalisti : Il rapporto annuale sulla Libertà di stampa vede un buon miglioramento per l'Italia, che si attesta nel 2018 al 46simo posto della classifica. Permangono però numerose criticità, in particolare le minacce ai cronisti del Sud Italia e l'atteggiamento ostile del Movimento 5 Stelle nei confronti dei giornalisti.Continua a leggere

Libertà di stampa - l’Italia sale al 46esimo posto. Rfs : “Ma crescono minacce contro Giornalisti” : In Italia crescono le minacce contro i giornalisti, soprattutto nel Mezzogiorno, ma anche a Roma: è l’allarme lanciato da Reporters sans frontières che nel rapporto 2018 sulla Libertà di stampa come l’anno scorso punta il dito contro il Movimento 5 Stelle. Nonostante questo, nella classifica realizzata annualmente dall’Ong, il nostro Paese progredisce di 6 punti rispetto al ranking dello scorso anno sulla Libertà di stampa, in 46/a ...

Libertà di stampa - Italia 46esima : aumentano violenze a Giornalisti - : Nell'ultimo rapporto dell'Ong francese Reporters sans frontières il nostro Paese sale di sei posti , era 52esima, . L'organizzazione però avverte: aggressioni e intimidazioni "in aumento" nei ...

Libertà di stampa - Italia 46esima : aumentano violenze a Giornalisti : Libertà di stampa, Italia 46esima: aumentano violenze a giornalisti Nell'ultimo rapporto dell'Ong francese Reporters sans frontières il nostro Paese sale di sei posti (era 52esima). L'organizzazione però avverte: aggressioni e intimidazioni "in aumento" nei confronti dei reporter Italiani, soprattutto al sud e a ...

Rsf - libertà di stampa Italia 46ma. 'In aumento le violenze sui Giornalisti' : ROMA - L'Italia è al 46mo posto nella classifica sulla libertà di stampa stilata da Reporter senza frontiere , Rsf, , sempre staccata dai maggiori Stati membri dell'Ue ma comunque in miglioramento ...

Rsf - libertà di stampa : Italia 46ma. "In aumento le violenze sui Giornalisti" : Il rapporto 2018 evidenzia che il nostro Paese ha guadagnato posizioni, ma è sempre molto indietro rispetto agli altri maggiori Stati Ue. E soprattutto...