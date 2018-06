Giochi del Mediterraneo Tarragona 2018 : i 415 convocati dell’Italia. Giovanni Pellielo portabandiera. La corazzata del Mare Nostrum : Sono 415 i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo 2018 che si svolgeranno in Spagna, a Tarragona, dal 22 giugno al 1° luglio. Una vera e propria corazzata tricolore, pronta a ribadire la propria superiorità nel Mare Nostrum. Si tratta della seconda spedizione più numerosa di sempre dopo quella di Mersin 2013 (allora furono 419). Gli azzurri saranno addirittura più dei padroni di casa della Spagna (398). L’obiettivo è uno ...

Nuoto - l’Italia verso i Giochi del Mediterraneo. Obiettivo : fare incetta di medaglie : L’ItalNuoto si prepara ai XVIII Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno dal 22 giugno al 1° luglio a Tarragona (Spagna). Dopo il rinvio causato dalla mancanza di fondi dello scorso anno, la città catalana si appresta ad ospitare tra meno di due settimane la manifestazione riservata a tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, che si contenderanno la vittoria in numerose discipline sportive. l’Italia viene dal primato nel medagliere ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. 57 azzurri a Tarragona : La delegazione italiana che parteciperà ai prossimi Giochi del Mediterraneo, in programma dal 22 giugno al 1° luglio a Tarragona, in Spagna, sta prendendo forma. Nell’Atletica sono 57 i convocati dell’Italia, ovvero 34 uomini e 23 donne. Nei 100m parteciperanno Federico Cattaneo e Marcel Jacobs, con Filippo Tortu che sarà a disposizione, così come Andrew Howe, soltanto della 4×100. Sulla distanza dei 5000 metri, invece, occhi ...

Atletica – Giochi del Mediterraneo : i convocati azzurri : Giochi del Mediterraneo: il Coni ha ufficializzato la lista dei 57 azzurri per l’evento di Tarragona Il CONI nel corso della Giunta Nazionale riunita oggi a Trieste, ha ufficializzato la delegazione dell’Italia Team per i Giochi del Mediterraneo (22 giugno – 1 luglio) in programma a Tarragona in Spagna: 415 gli atleti in squadra, di cui 181 donne. 57 in tutto i convocati per l’Atletica (gare in programma dal 27 al 30 ...

Bebe Vio madrina dell’ottava edizione di “Giochi Senza Barriere” : Gioovedì 14 giugno grande appuntamento con l’ottava edizione dei Giochi Senza Barriere, l’evento a scopo benefico all’insegna dell’integrazione e della promozione dello sport paralimpico ideato dall’Associazione art4sport ONLUS (www.art4sport.org), nata in seguito alla vicenda di Beatrice “Bebe” Vio, campionessa di scherma paralimpica, oro individuale alle Paralimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali di Roma 2017. Per il terzo anno ...

Suits 7 anticipazioni dell’11 giugno : Mike è fuori dai Giochi : Suits 7 anticipazioni dell’11 giugno – L’episodio 14 andrà in onda nella prima serata di Premium Stories di lunedì. “Senza difesa” ci mostrerà un nuovo scontro fra Harvey e Mike, per via di un errore di valutazione di quest’ultimo. Le anticipazioni di Suits 7 ci mostrano inoltre la nuova difficoltà di Louis, sempre più sotto pressione per via della sua relazione con Sheila. Suits 7 anticipazioni 11 giugno, ...

E3 2018 : un trailer mostra tutti i Giochi dell'ID@Xbox presentati alla conferenza di Microsoft : La conferenza E3 2018 di Microsoft è stato uno show molto ricco di contenuti e dal ritmo piuttosto serrato. Sul palco del colosso di Redmond sono stati svelati annunci molto importanti e, la maggior parte, riguardavano grandi produzioni in arrivo ed esclusive come ad esempio Gears of War 5.Ma la conferenza ha offerto anche dell'altro. Infatti, è stato mostrato un trailer dedicato ai giochi dell'ID@Xbox, il programma pensato appositamente per gli ...

E3 2018 : un trailer mostra i Giochi protagonisti della conferenza di Microsoft che godranno delle migliorie di Xbox One X : La conferenza E3 2018 di Microsoft è giunta al termine e, tra i vari importanti annunci, è spuntato un trailer che mostra tutti i nuovi giochi che si uniranno al programma "Xbox One X Enhanced". Come riporta Dualshockers, saranno ben 23 i giochi migliorati sulla piattaforma mid gen di Microsoft e, qui sotto, è possibile leggere la lista completa, mentre più in basso potete visionare il video.Questa è una lista completa con tutti i giochi, ...

Pallamano - Adriatic Cup : vince l’Italia - ora testa ai Giochi del Mediterraneo : Si è chiusa con la vittoria dell’Italia la prima edizione dell’Adriatic Cup di Pallamano maschile, torneo che ha dato la possibilità agli azzurri di prepararsi al meglio, in vista dei Giochi del Mediterraneo di Terragona. Nell’ultima giornata, i ragazzi di Riccardo Trillini hanno sconfitto 30-23 la Lettonia, priva della stella Dainis Kristopans, che ha schierato una squadra molto giovane e talentuosa, al termine di una sfida ...

Guida all'E3 2018 : gli orari delle conferenze e i Giochi più attesi : Anche quest'anno torna puntuale come un orologio l'evento più importante per gli appassionati di videogiochi. Stiamo chiaramente parlando dell'E3, la fiera che da sempre riesce a catalizzare l'hype di milioni di appassionati. Mentre i nostri inviati d'assalto saranno sul posto per documentare di persona la kermesse losangelina, voi potrete seguire in nostra compagnia tutte le conferenze in diretta sui nostri canali Twitch, Facebook e YouTube.Per ...

I 5 videoGiochi migliori per innamorarsi dello spazio : Un enorme atlante spaziale interattivo dello spazio osservabile, basato sui dati del mondo reale e riempito proceduralmente per le zone inesplorate. Il progetto viene continuamente aggiornato dal ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati della nazionale italiana under 18 di calcio : Si avvicina una delle manifestazioni più importanti di quest’estate per lo sport italiano: i Giochi del Mediterraneo 2018, che si svolgeranno a Tarragona, in Spagna (sono stati rinviati di una stagione a causa di problemi economici). Si assegneranno le medaglie anche per quanto riguarda il calcio maschile: ovviamente saranno in scena le nazionali giovanili, precisamente quelle under 18. È stata annunciata oggi la selezione italiana, ...

Ginnastica - l’Italia si lancia verso Giochi del Mediterraneo ed Europei! Azzurre in lotta per la convocazione - Serie A decisiva sabato? : Sabato 9 giugno si disputerà la terza tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica: al PalaVela di Torino si assegneranno gli scudetti e si definirà la composizione dei campionati per la prossima stagione agonistica. Tutto è pronto per la scontata festa della Brixia Brescia ma le ginnaste iniziano a guardare con più interesse ai grandi eventi in programma nell’imminente futuro visto che mancano un paio di settimane ai Giochi del ...