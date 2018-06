Gianluigi Nuzzi | Avanti un altro! Indagine su Paolo Bonolis | cosa c’è dietro al quiz?

AVANTI UN ALTRO/ Anticipazioni 13 giugno : Bonolis processato da Gianluigi Nuzzi : AVANTI un ALTRO con il sottotiolo di "An italian crime story" va in onda oggi, mercoledì 13 giugno , in prima serata su canale 5: Paolo Bonolis processato da Gianluigi Nuzzi .(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 09:50:00 GMT)

I giornalisti Maurizio Belpietro e Gianluigi Nuzzi sono stati condannati per ricettazione in un caso giudiziario fra Esselunga e Coop : I giornalisti Maurizio Belpietro e Gianluigi Nuzzi sono stati condannati dalla Corte di Appello di Milano per ricettazione in un caso giudiziario che coinvolge le catene di supermercati Esselunga e Coop. Sia Belpietro sia Nuzzi hanno ricevuto una condanna, poi The post I giornalisti Maurizio Belpietro e Gianluigi Nuzzi sono stati condannati per ricettazione in un caso giudiziario fra Esselunga e Coop appeared first on Il Post.