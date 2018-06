Ghera | su stadio Roma come FdI abbiamo espresso voto contrario

Stadio Roma - Raggi : chi ha sbagliato pagherà : Roma, 13 giu. , askanews, 'Chi ha sbagliato pagherà noi siamo dalla parte della legalità. Aspettiamo di leggere le carte'. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine di un incontro con la ...

Stadio Tor di Valle - a Roma nove arresti per corruzione. Raggi : «Chi ha sbagliato pagherà» : Coinvolti anche esponenti del M5S come il presidente dell’Ordine degli avvocati di Roma Mauro Vaglio e Paolo Ferrara, presidente del Gruppo 5 Stelle in Campidoglio. I magistrati capitolini hanno ricostruito l’ampia rete di rapporti intrattenuti da imprenditori come il costruttore Luca Parnasi con funzionari collegati a politici del Comune di Roma e della Regione Lazio, tra cui il vicepresidente azzurro del Consiglio regionale Adriano ...

