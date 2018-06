Gelato vegano? Vieni a gustarlo nella nuova gelateria Unico Gelato e Caffè a Milano!

Estate 2018 : volano le vendite di Gelato - boom per quello vegano : Per l’Estate 2018 è boom per il gelato veg, senza uova e senza latte, con una crescita di consumo del 30%: lo stima l’Osservatorio della Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (Fipgc) che ha analizzato le tendenze relative alle preferenze e ai consumi di gelato in Italia e nel mondo. Secondo il presidente Fipgc Roberto Lestani “l’aumento delle intolleranze e la diffusione della scelta veg hanno ...