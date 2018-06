Galaxy Note 9 | Batteria da 4 000mAh e nuove colorazioni 5

Galaxy Note 9 : più grande è più bello - presentazione a New York ad agosto : Il Galaxy Note 9 sarà molto simile al Galaxy Note 8, ma sarà tutto più grande dal display, alla RAM, alla capacità di archiviazione, alla batteria. Più grande è più bello, un motto che fa parte del DNA dei phablet dell’azienda sudcoreana dal lancio del primo modello nel 2011. Galaxy Note 9 ad agosto a New York A fornire indicazioni è ancora il prolifico leaker Ice Univerce che in questi giorni ha molto da condividere sull’atteso ...

Samsung Galaxy Note 9 in nuovi render concept - Galaxy J8 si allarga ad altri Paesi : Samsung Galaxy Note 9 potrebbe avere una batteria da 4000 mAh e arrivare in sei colorazioni, mentre Samsung Galaxy J8 (2018), già ufficiale, passa dalla certificazione della NCC e dovrebbe arrivare in altri Paesi. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 in nuovi render concept, Galaxy J8 si allarga ad altri Paesi proviene da TuttoAndroid.

Batteria extra-large su Samsung Galaxy Note 9 : soddisfazione garantita? : Atteso da una maxi-Batteria da 4000 mAh il Samsung Galaxy Note 9, stando ad un'altra delle indiscrezioni presentate quest'oggi dal solito Ice universe, che non perde mai occasione di concentrare il proprio lavoro di leaker in direzione del prossimo phablet del brand asiatico. La disposizione orizzontale della fotocamera, come vi avevamo qui anticipato, avrebbe permesso agli ingegneri di inserire all'interno del dispositivo una Batteria altamente ...

Samsung Galaxy Note 9 : presentazione a New York il 2 o 9 agosto? : Dopo l’ultima carrellata di rumor sul nuovo Samsung Galaxy Note 9, spunta un tweet del leaker Ice Universe in cui potrebbe essere stata svelata […] L'articolo Samsung Galaxy Note 9: presentazione a New York il 2 o 9 agosto? proviene da TuttoAndroid.

Due possibili date per la presentazione del Samsung Galaxy Note 9 : tutto pronto ad agosto : Ci sono ancora diversi nodi da sciogliere per quanto riguarda il Samsung Galaxy Note 9 e le principali caratteristiche che renderanno la sua scheda tecnica diversa da quelle degli altri top di gamma. In attesa che tra fine giugno e luglio arrivino ulteriori rumors come quelli che abbiamo preso in esame in queste ore sulle nostre pagine, oggi tocca concentrarsi sulla probabile data in cui si avrà la sua presentazione ufficiale. A quanto pare, ...

Ecco perchè il Samsung Galaxy Note 9 probabilmente avrà una doppia fotocamera posteriore orizzontale : Pare che per il Samsung Galaxy Note 9 il produttore coreano abbia deciso di puntare su una batteria con una capienza ricompresa tra 3.850 mAh e 4.000 mAh L'articolo Ecco perchè il Samsung Galaxy Note 9 probabilmente avrà una doppia fotocamera posteriore orizzontale proviene da TuttoAndroid.

Un passo indietro sul Samsung Galaxy Note 9 per il design? Forse si ma batteria al top : Il Samsung Galaxy Note 9 non è pronto a fare la differenza per il suo design, soprattutto quello della cover posteriore? Anzi, rispetto al collega Galaxy S9 sarebbe anche pronto a fare un passo indietro, mantenendo una configurazione "obsoleta" della fotocamera principale sul retro? Come ci racconta anche PhoneArena, ecco che l'orientamento verticale delle due fotocamere posteriori del Samsung Galaxy S9 dovrebbero lasciare il posto al ritorno ...

Samsung Galaxy Note 9 rumors : data uscita in Italia - prezzo e caratteristiche : Samsung Galaxy Note 9 rumors. uscita in Italia, prezzo e caratteristiche Samsung Galaxy Note 9 rumors: data uscita in Italia, prezzo e caratteristiche L'azienda sudcoreana si prepara al lancio del ...

Steam Link - in distribuzione una versione ottimizzata per Samsung Galaxy S9 - Galaxy S8 e Galaxy Note 8 : Arriva una versione di Steam Link ottimizzata per il funzionamento su alcuni Samsung Galaxy, principalmente top di gamma come Galaxy S9 e Galaxy Note 8 L'articolo Steam Link, in distribuzione una versione ottimizzata per Samsung Galaxy S9, Galaxy S8 e Galaxy Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Sguardo attento al Samsung Galaxy Note 9 : foto render e video dei progetti CAD : Dai progetti CAD del Samsung Galaxy Note 9, grazie all'operosità del solito @OnLeaks, sono venuti fuori alcuni render che lo vedono perfettamente ritratto, ma che potrebbero anche non corrispondere a pieno al modello che verrà poi presentato il prossimo 9 agosto (proprio negli ultimi giorni si è parlato di uno slittamento di circa due settimane dell'evento di lancio, dovuto proprio ad una decisione improvvisa dei vertici alti circa lo ...

Samsung Galaxy Note 9 si mostra in nuove immagini render con un design senza rivoluzioni : Pare che il Samsung Galaxy Note 9 riproporrà il medesimo design già visto sui Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus e nel 2017 sul Samsung Galaxy Note 8 L'articolo Samsung Galaxy Note 9 si mostra in nuove immagini render con un design senza rivoluzioni proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 9 : presentazione il 9 agosto (rumor) : Il Galaxy Note 9 potrebbe essere presentato il 9 agosto secondo fonti anonime di Bloomberg con rilascio del phablet Samsung entro la fine dello stesso mese. Tanta fretta di riconquistare fette di mercato perse in favore di Apple, di Huawei e Xiaomi, lancio agevolato da caratteristiche non dissimili dal modello dello scorso anno e da caratteristiche già testate con il Galaxy S9. Galaxy Note 9 ad inizio agosto: la nuova data Rumor sul lancio ...

Fotocamera Samsung Galaxy Note 9 migliorata rispetto all’S9 Plus : ulteriori vantaggi : Il comparto fotografico del Samsung Galaxy Note 9 si preannuncia essere migliore di quella innestata sul Galaxy S9 Plus, la cosiddetta Fotocamera reinventata che aveva fatto vibrare la passione degli amanti del genere. La serie Note, del resto, si è sempre distinta per l'implementazione di una serie di miglioramenti più o meno importanti alla componentistica, vista l'introduzione lo scorso anno del sistema doppio posteriore con il Note 8. ...