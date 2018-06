Futuro Milan | colpo di scena nelle ultime ore | la mossa di Yonghong Li

Ac Milan / Mister Li paga i 32 milioni e trova il nuovo socio : Futuro più sereno e messaggio alla Uefa : Ac Milan, Mister Li paga i 32 milioni e trova il nuovo socio di minoranza: futuro più sereno e messaggio alla Uefa da parte della società rossonera...(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:10:00 GMT)

Milano 2046. Insieme per progettare un Futuro equo sostenibile : Si sono ritrovati attorno al tavolo di Sala Marra a Palazzo Marino gli ex sindaci di Milano Giuliano Pisapia, Gabriele

Bonucci : 'Il mio Futuro al Milan? Non c'è nessun problema' : Ospite della Ferrari al Gp del Canada di Formula 1 assieme all'amico Giorgio Chiellini, il capitano rossonero ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche del traguardo da inseguire con la squadra ...

Calciomercato - Bonucci : «Futuro? Col Milan nessun problema» : MONTREAL - "I tifosi sono preoccupati per una mia partenza? Non c'è alcun tipo di problema. Ora l'importante è che la società spenga le voci che girano e che tutto venga messo a tacere per costruire ...

Bonucci : 'Futuro? Nessun problema col Milan. Vogliamo tornare in Champions' : Per l'occasione, i due sono stati intercettati da Sky Sport e hanno rilasciato delle brevi ma importanti dichiarazioni. Queste le parole di Bonucci: 'Tifosi milanisti preoccupati per il mio futuro? ...

Futuro Milan - arrivano conferme : il fondo Elliott è pronto a prendere in mano la società : L’esclusiva lanciata da CalcioWeb il 23 novembre 2017 sul Futuro del Milan trova sempre più conferma. Il Milan potrebbe diventare americano, dopo una breve parentesi cinese. Da mesi si fa un gran parlare di tale ipotesi, ma adesso sembra diventare sempre più concreta, giorno dopo giorno. Il debito da ‘ripagare’ infatti per Yonghong Li, si aggira tra interessi e fee, attorno ai 380 milioni. Per ripagare tale debito, il programma di Fassone ...

Gattuso : "I giovani sono il Futuro del Milan : vi spiego perché" : Il tecnico: "Non confondiamo l'esperienza con l'età e penso a Romagnoli, uno dei più forti al mondo. La parola io non esiste nella mia squadra"

Milan - Gattuso fa il mercato : 'Cutrone e Locatelli sono il Futuro. Kalinic? Resta - così come André Silva' : È uno dei migliori difensori al mondo perché abbina qualità e quantità, sono questi i giocatori da cui ripartire. Bonucci lo conosciamo tutti. Anche Davide Calabria poteva starci. Quando gioca sembra ...

Milan - Gattuso fa il mercato : “Cutrone e Locatelli sono il Futuro. Kalinic? Resta - così come André Silva” : Gennaro Gattuso ha parlato della prossima stagione, confermando che Kalinic e André Silva rimarranno certamente in rossonero Il Milan della prossima stagione sta prendendo forma, nascendo già nella mente di Gennaro Gattuso. L’allenatore rossonero ha già chiari i principi su cui lavorare, così come gli uomini da cui ripartire, come per esempio Kalinic ed André Silva. I due attaccanti non partiranno, almeno stando alle parole di Gattuso ...

Gattuso carica il Milan del Futuro : "Date il massimo - non accontentatevi mai" : È uno dei migliori difensori al mondo perché abbina qualità e quantità, sono questi i giocatori da cui ripartire. Bonucci lo conosciamo tutti. Anche Davide Calabria poteva starci. Quando gioca sembra ...

Concorso culturale sulla Milano d’acqua del passato e del Futuro : I navigli, la loro storia e il loro futuro. È questo il tema del Concorso socio-educativo-culturale “CONCArte: ti racconto i

Osa - Milanese : 'Guardiamo al Futuro con la professionalità di sempre' : ... confermato Missiroli alla presidenza di Cassa Galeno 28 maggio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » 50 anni di Aism, la ricerca come scienza misurabile 28 maggio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Al ...

Calciomercato Milan - Futuro Donarumma : Nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport si legge che il classe '99 abbia rifiutato il Liverpool, desideroso di mettere tra i pali un estremo difensore affidabile dopo i disastri di Karius ...

Raiola spiazza tutti : dichiarazioni clamorose sul Futuro di Donnarumma al Milan : In casa Milan si pensa anche al mercato, in particolar modo dichiarazioni a sorpresa nelle ultime ore. “Donnarumma potrebbe restare anche a vita al Milan”. Mino Raiola come un fulmine a ciel sereno tende la mano al Milan, in cambio di strategia incredibile dopo gli screzi con Mirabelli. Il procuratore di Gigio Donnarumma, parlando a Skysport, ha aperto ad una possibile permanenza in forza al club rossonero. La necessità del Milan di incassare e ...