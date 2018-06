Fuck Salvini! Nils Hartmann | manager di Sky | fa il dito medio al vicepremier ma tira in

davidemaggio

: Fuck Salvini! Nils Hartmann, manager di Sky, fa il dito medio al vicepremier @matteosalvinimi (ma tira in mezzo i f… - davidemaggio : Fuck Salvini! Nils Hartmann, manager di Sky, fa il dito medio al vicepremier @matteosalvinimi (ma tira in mezzo i f… - federicogalla2 : @Asiablog_it Ci sono due Italie, quella di Saviano e quella di Salvini...Lo devo dire preferisco quella di Salvini:… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018)Contro Matteo Salvini,poteva almeno metterci la faccia. E invece ci ha messo unalzato: quello dei suoi figli. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, il Direttore delle produzioni originali di Sky Italia ha inviato un messaggio inequivocabile ale leader della Lega attraverso un gestaccio – altrettanto esplicito – affidato ai suoi pargoli. Caduta di stile. Un post condiviso da(@gintronic67) in data: Giu 1, 2018 at 9:47 PDT Nelle immagini, visibili a tutti,inquadra i suoi ragazzi e afferma: “Dedicato al governo“. A quel punto, i due alzano ilall’indirizzo del leader leghista, con tanto di musichetta hip hop in sottofondo, che ‘fa brutto’. Ovviamente, non mettiamo in discussione la libertà deldi Sky di esprimere le sue ...