Francesco Monte cambia look Capelli rasati e dorati per l' ex tronista | un taglio al

“Ma che hai fatto?”. La metamorfosi di Francesco Monte : l’ex di Cecilia Rodriguez si presenta così. E sui social è delirio : Francesco Monte è una delle star più seguite e amate negli ultimi tempi nel nostro paese. Dopo la sua esperienza all’Isola dei famosi è finito sulle pagine del gossip per la storia con l’ex Madre Natura di ”Ciao Darwin” Paola Di Benedetto, ex fidanzata del calciatore Matteo Gentili (Grande Fratello 15). In questi giorni l’ex tronista di Uomini e Donne ha trascorso qualche giorno a Formentera e al suo ritorno ...

Cecilia Rodriguez choc : «Se non fossi stata al Grande Fratello - avrei riprovato con Francesco Monte» : di Emiliana Costa Dopo la presunta disavventura con il permesso di soggiorno , per Cecilia Rodriguez sembra tornato il sereno. E in un'intervista pubblicata sul Quotidiano.net , la sorellina di Belen ...

Francesco Monte taglia i capelli e diventa biondo : le foto del nuovo look : Francesco Monte biondo: le foto del nuovo taglio di capelli dell’ex tronista di Uomini e Donne Drastico cambio di look per Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne è rientrato in Italia dopo una vacanza di relax a Formentera e si è subito recato a Taranto, dal suo hair stylist di fiducia, per tagliare […] L'articolo Francesco Monte taglia i capelli e diventa biondo: le foto del nuovo look proviene da Gossip e Tv.

Francesco Monte e Stefano De Martino insieme a Milano : Un incontro in centro a Milano tra Stefano De Martino, che in sella alla sua moto ha incrociato Francesco Monte.I due ex cognati sono stati fotografati dal settimanale “Spy” mentre si salutano con entusiasmo e concedono anche qualche selfie agli ammiratori. Francesco dopo la fine della sua love story con Paola Di Benedetto risulta single, mentre per Stefano sembra sia ancora in corso la relazione con la fashion blogger Gilda ambrosio.“lo quando ...

Paola Di Benedetto su Francesco Monte ho messo un punto : “lo quando dico basta è basta. È difficile che ritorni sui miei passi. Non credo molto nelle “minestre riscaldate”, però mai dire mai nella vita…”, Paola di Benedetto torna a parlare del suo ex Francesco Monte. I due si sono conosciuti e innamorati sull’Isola dei Famosi e poi Monte, l’ha improvvisante lasciata: “Non ci sentiamo più. Anche lì è stato messo un punto e va bene così”. Paola però ha chiuso ogni porta e non vede ...

Cecilia Rodriguez ritorna sulle ‘misure’ di Francesco Monte : “quando ho detto che Ignazio era più dotato…” : Cecilia Rodriguez dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip ha rivoluzionato la sua vita, la sorella di Belen racconta l’intervista ‘beffa’ de Le Iene e la sua passione per Ignazio Moser Cecilia Rodriguez dopo il Grande Fratello Vip ha rivoluzionato la sua vita. Non solo la sorella di Belen ha conosciuto una popolarità maggiore rispetto a prima della sua partecipazione al reality, ma la sua vita sentimentale si è ...

Cecilia Rodriguez / "Francesco Monte? Se non avessi fatto il Grande Fratello forse non l'avrei lasciato" : Cecilia Rodriguez, intervistata da Il Giorno, parla di Ignazio Moser e dell'ex: "Francesco Monte? Se non avessi fatto il Grande Fratello forse non l'avrei lasciato"(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Primi nomi per il Grande Fratello Vip 3 : Francesco Monte e Claudio Sona - RUMORS Video : Ritorniamo a parlare di televisione e Gossip e lo facciamo occupandoci di alcune anticipazioni che sono state rese note sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il prossimo autunno infatti vedra' alla luce la terza edizione del reality condotto da Ilary Blasi e nonostante manchino diversi mesi alla sua data d'inizio spuntano gia' fuori i Primi nomi di chi potrebbe entrare a far parte del suo cast. Ma vediamo insieme di chi stiamo parlando, ...

Grande Fratello Vip 3 : Da Francesco Monte a Silvia Provvedi tutti i papabili concorrenti - : La modella croata, che in passato si era proclamata contraria al mondo dei reality, qualche settimana fa è entrata nella Casa per confrontarsi con il suo ex Luigi Favoloso e successivamente è stata ...

Paola Di Benedetto si sfoga : le parole su Francesco Monte e Gentili : Francesco Monte e Matteo Gentili: l’attacco di Paola Di Benedetto L’ex naufraga dell’edizione di quest’anno de L’isola dei famosi, Paola Di Benedetto, è tornata a parlare, in un’intervista per il settimanale Nuovo Tv, delle sue vicende amorose, nominando i suoi due ex, l’ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte, e il concorrente dell’edizione di quest’anno del Grande Fratello, Matteo ...

La De Filippi parla del canna-gate ad Amici : il gesto per Francesco Monte : Maria De Filippi tira in ballo il canna gate dell’Isola dei Famosi durante la semifinale di Amici 17 Passano i mesi ma in tv si continua a parlare del canna-gate dell’Isola dei Famosi. Durante la semifinale di Amici 17 Maria De Filippi lo ha tirato in ballo dopo una battuta di Geppi Cucciari. Quando la […] L'articolo La De Filippi parla del canna-gate ad Amici: il gesto per Francesco Monte proviene da Gossip e Tv.