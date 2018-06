Francesca Senette | felice ma troppo magra su Instagram

dilei

: Ho appena fatto notare ad un avvocato donna, che si vantava di aver corretto Francesca Senette per l'utilizzo impro… - Lorejournalist : Ho appena fatto notare ad un avvocato donna, che si vantava di aver corretto Francesca Senette per l'utilizzo impro… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Giornalista e conduttrice televisiva appassionata di yoga,si è sempre mostrata in ottima forma. Tuttavia, l’ultima immagine pubblicata sul suo profiloha detestato non poche preoccupazioni tra i fan. In vacanza a Cala Gonone, splendida località sarda della provincia di Nuoro, laha postato un selfie che la ritrae sdraiata, in bikini, a bordo piscina. E, con ironia, ha consigliato come scattare la perfetta foto da influencer. “Fatevi un selfie ma con il timing, 3 o 10 secondi per sistemarvi l’espressione; fatevela dall’alto così sembrate piccole = magre; puntate sul viso per minimizzare fianchi e gambe; prima di scattare sistemate le morbidezze di fianchi/ gambe in modo che non sbordino; mettete il costume dell’anno prima per rincuorarvi del fatto di essere sempre più o meno uguali ( anzi, con le mie dritte meglio un anno dopo); ...