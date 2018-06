Foggia Cavallo libero sulla strada | Domenico si schianta in moto e muore a 24 anni

Investe cavallo con lo scooter - Domenico muore a 24 anni nel Foggiano : Ha investito un cavallo che vagava in mezzo alla strada ed è morto. Domenico Del Giudice , 24 anni, non è sopravvissuto all'incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla strada provinciale 144, a ...

Incidenti del Foggiano : travolge cavallo - morto motociclista : Un giovane, a bordo della sua motocicletta, ha investito un cavallo che vagava per strada, perdendo la vita: l’incidente si è verificato ieri sera, sulla SP144, tra Vico del Gargano e la Foresta Umbra. L’impatto è stato violento e per il 24enne non c’èstato nulla da fare. morto anche l’animale che non aveva il microchip. In corso le indagini dei carabinieri per risalire al proprietario del cavallo ed accertare eventuali ...

Foggia - SPETTATORE TRAVOLTO E UCCISO DA UN CAVALLO ALLA CORSA DEI BUOI/ Video - Chieuti : “evento pericoloso” : FOGGIA, SPETTATORE TRAVOLTO e UCCISO da un CAVALLO durante la tradizionale "Cavalcata dei BUOI": indagini in corso per accertare le responsabilità e gli standard di sicurezza.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:21:00 GMT)

Foggia - spettatore travolto e ucciso da un cavallo/ Video - Chieuti : "Cavalcata dei buoi" termina in tragedia : Foggia, spettatore travolto e ucciso da un cavallo durante la tradizionale "Cavalcata dei buoi": indagini in corso per accertare le responsabilità e gli standard di sicurezza.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 10:20:00 GMT)

Foggia - tragedia alla Corsa dei buoi di Chieuti. Anziano muore travolto da un cavallo fuori controllo : Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del Comando provinciale sulla morte di un uomo di 78 anni, avvenuta ieri durante la tradizionale Corsa dei buoi che si svolge ogni anno a Chieuti, in provincia di Foggia. L’Anziano stava assistendo alla manifestazione quando è stato travolto prima da un cavallo lanciato ad alta velocità e che, come si può osservare da alcune immagini video diffuse in rete, aveva disarcionato il cavaliere. La ...

Foggia - 78enne muore travolto da un cavallo durante la tradizionale 'Cavalcata dei buoi' : Tragedia a Chieuti: l'uomo, originario del Molise, è morto durante il trasporto in ospedale. La strada percorsa dagli animali non era transennata. La Procura...