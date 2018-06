Flat Tax | Salvini | rivoluzione già nel 2018 «Per me niente limiti all’uso dei contanti»

Pace fiscale entro l’anno - poi Flat tax. Ira delle opposizioni : Prima di varare la flat tax, il governo Conte si vuole dedicare all’intervento fiscale considerato prioritario ed inserito anche all’interno del contratto di governo: la Pace fiscale, che consiste nella chiusura delle liti pendenti fra gli italiani e l’Agenzia delle Entrate. Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha affermato: “Il primo intervento sarà la Pace fiscale, per chiudere le liti pendenti. Non ha finalità condonistica, ma rappresenta ...

Stop all'Iva - via al reddito di cittadinanza e Flat Tax : il Pil (e l'Europa) ostacolano il Governo : Maggioranza e Governo al lavoro sulla risoluzione parlamentare al Documento di economia e finanza che metterà nero su bianco gli impegni del Governo Conte contenuti nel contratto Lega-5...

Flat Tax si farà - ma non con l’aumento dell’Iva al 24% : La possibilità di finanziare la Flat Tax con un aumento delle aliquote Iva viene prontamente smentita dal Governo Conte. Lo aveva già annunciato Matteo Salvini in modo lapidario: “Sicuramente non siamo stati eletti per aumentare l’Iva e le tasse”. Ora è arrivata la conferma da parte del suo collega Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio. Per rassicurare la platea di imprese preoccupate, ha affermato: “Avete la mia parola ...

Governo - Tria : “Eviteremo condizioni che spingano a uscita dall’euro. Flat Tax e pace fiscale? Prima studiamo i conti” : Rassicura i mercati: “Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro. Il Governo è determinato a impedire in ogni modo che si materializzino condizioni di mercato che spingano all’uscita. Non è solo che noi non vogliamo uscire: agiremo in modo tale che non si avvicinino condizioni che possano mettere in discussione la nostra presenza nell’euro”. Garantisce che “la fiducia sulla nostra stabilità finanziaria” è ...

Vi spiego come aumenterà la produttività grazie alla Flat tax : La polarizzazione dei patrimoni e dei redditi contemporanei a vantaggio dei vincitori della lotteria "economia della conoscenza" suggerisce imposte ad hoc, anche patrimoniali, per questa classe di ...

La Flat tax? "Servono risorse senza aumentare debito" : Sulla Flat tax il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ribadisce la posizione dell'associazione ed è d'accordo con le parole del numero uno degli under 40 di viale dell'Astronomia. "Bisogna - ha...

Governo - Vincenzo Boccia/ “L’Ilva non si tocca - ora si passi dalle parole ai fatti - sulla Flat tax..." : Governo, il numero uno di Confindustria, Vincenzo Boccia: “L’Ilva non si tocca, ora si passi dalle parole ai fatti, sulla flat tax non dobbiamo aumentare debito pubblico"(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 14:01:00 GMT)

Flat Tax : Visco - riforme fisco complesse - dipende da tempi in cui si fanno (2) : (AdnKronos) – “E’ una buona cosa ridurre le imposte sui fattori di produzione e ridurre le imposte più distorsive”, ha detto Visco. “Ci vuole una riforma fiscale sicuramente e ci vuole una buona attenzione al modo in cui si interviene per l’inclusione delle persone, per dare a tuti opportunità sul mercato del lavoro perché la migliore difesa dalla povertà è il lavoro”. Su quelli che dovrebbero essere gli ...

Flat Tax : Visco - riforme fisco complesse - dipende da tempi in cui si fanno : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – Una riforma fiscale “non si fa dicendo: ‘abbassiamo tutte le tasse e poi vediamo l’effetto che fa’”. A sottolinearlo è stato il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, rispondendo, in un’intervista a ‘Repubblica della idee’ in corso a Bologna, a chi gli chiedeva un’opinione sulla ‘Flat tax’ prevista dal contratto di governo del nuovo Esecutivo. ...

Flat Tax : Visco - riforme fisco complesse - dipende da tempi in cui si fanno : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – Una riforma fiscale “non si fa dicendo: ‘abbassiamo tutte le tasse e poi vediamo l’effetto che fa’”. A sottolinearlo è stato il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, rispondendo, in un’intervista a ‘Repubblica della idee’ in corso a Bologna, a chi gli chiedeva un’opinione sulla ‘Flat tax’ prevista dal contratto di governo del nuovo Esecutivo. ...

Flat Tax : Visco - riforme fisco complesse - dipende da tempi in cui si fanno : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – Una riforma fiscale “non si fa dicendo: ‘abbassiamo tutte le tasse e poi vediamo l’effetto che fa’”. A sottolinearlo è stato il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, rispondendo, in un’intervista a ‘Repubblica della idee’ in corso a Bologna, a chi gli chiedeva un’opinione sulla ‘Flat tax’ prevista dal contratto di governo del nuovo Esecutivo. ...

Giovani Confindustria : "No alla Flat tax" : Il no alla flat tax arriva dal palco che non ti aspetti. Sono i Giovani di Confindustria riuniti nel consueto raduno annuale a Rapallo a dire no alla tassa unificata che alla faccia della progressività favorirebbe i redditi alti a scapito di quelli più bassi.Il presidente dei Giovani Imprenditori Alessio Rossi parlando di fisco stamattina ha detto: "Non vogliamo pagare meno degli altri, vogliamo essere trattati con equità. E se la flat tax è ...

Giovani industriali : la Flat Tax per le aziende già esiste - non ci serve : Lo ha ribadito il leader dei Giovani industriali Alessio Rossi aprendo il convegno che si svolge a Rapallo. 'Agli imprenditori - ha aggiunto - servirebbe molto di più una semplificazione del sistema ...

"Flat Tax no - Jobs Act e Fornero sì". Il monito di Giovani Confindustria : I Giovani imprenditori di Confindustria contro la Flat Tax . Ma difendono il Jobs Act e la Legge Fornero . Una presa di posizione pesante che è un messaggio chiaro al nuovo governo Conte , che ha ...