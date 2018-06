: ?? SALVINI: FLAT TAX NEL 2018 E SUBITO QUOTA 100 - LegaSalvini : ?? SALVINI: FLAT TAX NEL 2018 E SUBITO QUOTA 100 - espressonline : Il #sottosegretario Armando #Siri ha patteggiato una condanna a un anno e 8 mesi per un crac. E uno dei suoi soci è… - CarloCalenda : Quindi oggi giornata tranquilla: Salvini ci sposta da paese fondatore dell’UE e asse Franco tedesco a patto Magiaro… -

"Ridurremo le tasse, non aumenteremo Iva e accise, ma avvieremo già nellafiscale impostata sullatax".Così il ministro degli Interni e vicepremier,. "Non vengo a vendere propositi e promesse, ma a ricordare quanto contenuto nel programma" "Fosse per me non ci sarebbe alcun limite alla spesa in denaro contante", ha detto all'assemblea di Confesercenti. "Un'altra cosa su cui stiamo lavorando è la follia dell'Imu sui negozi sfitti" ha aggiunto, che propone la cedolare secca anche per il commerciale.(Di mercoledì 13 giugno 2018)