Firenze | giustizia per Duccio Dini Ma non si può incolpare l’intera comunità rom

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Aè morto, 29 anni, investito tre giorni fa in un inseguimento tra due auto guidate da rom del campo del Poderaccio. Non c’entrava niente con la lite che a lui è costata la vita ed è naturale chiedere e aspettarsi che chi è responsabile paghi (indipendentemente dalla sua identità), che di fronte a una vita spezzata in questo modo ci sia un intervento rapido ed efficace delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria, sapendo che il dolore non passa solo perché è stata fatta; ai parenti, agli amici, alle persone che gli erano care deve andare la vicinanza e la solidarietà di tutti. Meno naturale è che ci siano forze politiche che aizzano l’odio e organizzano cortei che minacciano violenza contro unache non può portare la colpa collettiva di questa tragedia. Non abbiamo mai difeso chi sbaglia e dove questedegenerino – lo dico ...