Firenze | arrestato l’imprenditore Luigi Dagostino | re degli outlet ed ex socio di Tiziano

Violenza sessuale su turista - arrestato 39enne a Firenze : Violenza sessuale su turista, arrestato 39enne a Firenze Violenza sessuale su turista, arrestato 39enne a Firenze Continua a leggere L'articolo Violenza sessuale su turista, arrestato 39enne a Firenze proviene da NewsGo.

Violentò australiana sotto casa - arrestato 39enne a Firenze : I carabinieri hanno arrestato in carcere un uomo di 39 anni ritenuto responsabile, dopo le indagini, della violenza sessuale denunciata da una australiana il 24 maggio scorso a Firenze. Secondo la ...

Firenze - tenta di strangolare la moglie in strada/ Arrestato marito stalker : donna salvata da Fiamme Gialle : Firenze, tenta di strangolare la moglie in strada: Arrestato ieri uno straniero di 39 anni grazie all'intervento di due militari della Guardia di Finanza.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 20:03:00 GMT)

Roma : In partenza per Firenze con 1 Kg di Marijuana - arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia hanno arrestato un 18enne nigeriano presso lo stazionamento autobus “Tibus”. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 1Kg di Marijuana. Il 18enne, in attesa di partire con un bus per Firenze, e’ stato notato aggirarsi con fare sospetto nel piazzale e tra le pensiline dello stazionamento. Quindi è stato fermato per controllo. Il ragazzo ha tentato di eludere riferendo ...

Firenze - deruba un'anziana mentre carica la spesa in macchina : arrestato : mentre un'anziana stava caricando la spesa in macchina nel parcheggio di un supermercato, lui le ha rubato la borsetta ed è fuggito via. Poco dopo, però, è finito in manette. Si tratta di un ...

Turbativa d'asta : arrestato a Firenze avvocato napoletano : Arrestati un imprenditore di Fucecchio , Firenze, ed un avvocato di Napoli accusati di aver pilotato un'asta immobiliare di un agriturismo. Con loro è indagato un avvocato fiorentino, che è stato ...

Firenze - PADRE UBRIACO PICCHIA NEONATA : ARRESTATO/ Ultime notizie : grave bimba di 17 mesi - "piangeva sempre" : FIRENZE, PADRE UBRIACO PICCHIA NEONATA: ARRESTATO. A dare l'allarme una zia avvertita dalla moglie del 48enne, fuori per lavoto. La bimba ha riportato due costole rotte.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:13:00 GMT)

