Fincantieri | operaio cade da 10 metri e muore a Sestri Ponente

Sestri Ponente - operaio precipita da 10 metri e muore in Fincantieri : Un operaio di 43 anni, dipendente di una ditta appaltatrice alla Fincantieri di Sestri Ponente (Genova), è precipitato nel tardo pomeriggio da un’altezza di dieci metri ed è morto sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, stava facendo dei lavori di saldatura su un’impalcatura montata nel bacino di una nave in costruzione. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. “Con riferimento all’incidente mortale avvenuto in ...

Operaio di 19 anni muore schiacciato da un blocco di cemento di 700 kg nel cantiere Fincantieri di Monfalcone : Un Operaio di 19 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro avvenuto nei cantieri navali di Monfalcone, in provincia di Gorizia. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, l'Operaio stava lavorando in un cantiere della Fincantieri quando è stato investito da un carico in manovra: sarebbe rimasto schiacciato da un masso del peso di circa 700 chili.La tragedia è avvenuta sotto gli occhi del padre del ragazzo e del ...

