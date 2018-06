Finale Ligure è tra le spiagge più care del mondo

Ecco il primo appuntamento di vari gotti&fritti al porto di Finale Ligure : Fritti, piatti tipici, vini e birre e tanto sport legato al mondo del mare, con il Vela Day ed attività informative sul mondo del mare e della vela. Venerdì 1 e sabato 2 giugno, dalle 18 alle 23, ...

Roland Garros 2018 - il tabellone di Rafael Nadal e Fabio Fognini. Il ligure sogna una semiFinale con lo spagnolo… : L’occasione mancata a Roma, dove Fabio Fognini si è fatto rimontare da Rafael Nadal, ha lasciato l’amaro in bocca al ligure, che a Parigi potrebbe avere l’opportunità di vendicarsi della sconfitta del Foro Italico. Il tennista di Arma di Taggia è stato il primo capace (agli US Open) di rimontare due set di svantaggio all’iberico in uno Slam, dunque Nadal farebbe bene a temerlo. Certo, sulla terra rossa la musica è ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : Fabio Fognini si impone in rimonta contro Noah Rubin. Il ligure conquista i quarti di Finale : Missione compiuta per Fabio Fognini nel match degli ottavi di finale dell’ATP di Ginevra (Svizzera) contro lo statunitense Noah Rubin (n.204 del ranking). Un match in cui l’azzurro ha sofferto molto più del previsto, riuscendo a prevalere in tre set: 6-7 6-2 6-2 in 1 ora e 55 minuti di partita. Per il ligure ci sarà la sfida nei quarti di finale contro l’altro americano Tennys Sandgren (n.55 del ranking). Nel primo set ...

"Il Mercato Riviera delle Palme" domenica torna a Finale Ligure : Arriva la bella stagione ed è ora di rivoluzionare gli armadi. Quale occasione migliore del ritorno del Mercato Riviera delle Palme a Finale Ligure? L'appuntamento con il Mercato che riunisce i ...

Finale Ligure : inaugurazione della mostra di Giovanni Novaresio - maestro dell'avanguardia genovese : Verrà inaugurata sabato 12 maggio 2018 alle ore 17.00, presso la suggestiva sede dell'Oratorio de' Disciplinanti nel Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo, la mostra "Giovanni Novaresio ...

Luciano Fontana - direttore del Corriere della Sera - a Finale Ligure : Sabato 12 maggio alle 18, nell'ambito della rassegna "Un libro, un autore", stagione 2017/2018, la libreria Centofiori di via Ghiglieri a Finale Ligure ospiterà il giornalista Luciano Fontana. Il ...

Finale Ligure : Il "Migliorini" va in tv : Abbiamo già parlato su Savonanews del podio conquistato dall'Alberghiero "Migliorini" di Finale Ligure su Telenord nell'ambito del programma televisivo "Pesto a parte". La squadra Finalese è entrata ...

Finale Ligure - la chiusura dell'autostrada manda in tilt il traffico a Finalpia : necessario l'intervento della Polizia Locale : La Polizia Locale di Finale Ligure è intervenuta questa mattina, in seguito alla chiusura dell'autostrada , leggi QUI per maggiori informazioni, , per regolare il traffico congestionato in entrambi i ...

Una delegazione Ucraina in visita a Finale Ligure : Lunedì 16 aprile 2018 a Finale Ligure si è svolto un interessante incontro tra un gruppo di produttori cinematografici, responsabili istituzionali ed operatori delle Film Commission provenienti dall'...

Nasce un "Open Day" dedicato all'economia di Finale Ligure - VIDEOintervista - : Nasce a Finale Ligure un "Open Day" dedicato all'economia del territorio in ogni suo aspetto. Si svolgerà infatti domani, mercoledì 18 aprile, dalle 15 alle 22 presso il salone dei Bagni Boncardo sul ...