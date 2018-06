Fifa | Infantino si ricandida

Infantino si ricandida alla presidenza della Fifa : Roma, 13 giu. , askanews, Gianni Infantino si ricandiderà alla presidenza della Fifa in occasione delle elezioni in programma il 5 giugno dell'anno prossimo a Parigi. Infantino ha rivendicato l'uscita ...

Fifa - Infantino : 'Pronto a ricandidarmi per la presidenza' : Lo ha confermato lo stesso presidente in chiusura del congresso Fifa che ha assegnato la coppa del mondo 2026 a Messico, Usa e Canada. Gianni Infantino ha dunque annunciato la sua volontà di ...

Mondiali : Infantino - Fifa in piena salute : ANSA, - MOSCA, 13 GIU - La Fifa era sull'orlo del disastro due anni e mezzo fa, ma ora l'organizzazione funziona e continua a crescere in maniera eccellente. Lo ha detto il presidente della Fifa ...

Mondiali - l'idea del presidente Fifa Gianni Infantino : un torneo ogni due anni : È di ieri la proposta del presidente della Fifa di organizzare, oltre all' evento tradizionale ogni quattro anni , una mini Coppa del Mondo con otto squadre, da disputarsi ogni due anni , in ottobre/...

Le Leghe attaccano Infantino per i piani sulle nuove competizioni Fifa : Le Leghe europee si sono dette contarie ai piani di Infantino per le nuove competizioni per nazionali. L'articolo Le Leghe attaccano Infantino per i piani sulle nuove competizioni Fifa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.