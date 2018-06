Fifa | i mondiali di calcio del 2026 si svolgeranno negli Usa | in Canada e in Messico

Mondiali : Infantino - Fifa in piena salute : ANSA, - MOSCA, 13 GIU - La Fifa era sull'orlo del disastro due anni e mezzo fa, ma ora l'organizzazione funziona e continua a crescere in maniera eccellente. Lo ha detto il presidente della Fifa ...

Mondiali Fifa 2026 - dove si giocano?/ Usa - Canada e Messico : i primi in 3 stati! : Mondiali 2026, dove si giocano? La Fifa assegna in Mondiali a Usa, Canada, Messico, per la prima volta nella storia a 3 stati! Sarà anche il primo Campionato del Mondo a 48 squadre(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 13:47:00 GMT)

Fifa - i Mondiali 2026 vanno a Canada - Messico e Stati Uniti. Marocco battuto : Il Mondiale 2026, il primo a 48 squadre, si giocherà in Nord America: ha vinto la candidatura United, cioè Canada-Usa-Messico, con 134 voti, al primo scrutinio. Il 67% del totale , erano 203 i voti ...

Oggi la Fifa assegnerà l’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2026 : La FIFA, l’organo che governa il calcio internazionale, assegnerà Oggi a Mosca l’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2026. Le due candidature in corsa sono quella del Marocco e quella unitaria presentata dai più importanti paesi del Nord America: Stati The post Oggi la FIFA assegnerà l’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2026 appeared first on Il Post.

Apple pronta ai mondiali Fifa 2018 di Russia con Siri - Apple TV - App Store e News - : ... l'unica novità al momento riscontrabile è relativa a Siri: l'assistente vocale sembra aver fatto i compiti ed è pronta a rispondere a tutto le domande riguardanti il campionato del mondo di Russia ...

Hyundai e Fifa ancora insieme : ai Mondiali 2018 una flotta di 530 veicoli : Si rinnova anche in questa edizione dei Mondiali ormai alle porte (clicca qui per sapere dove seguirli in Tv) la collaborazione tra Hyundai e la FIFA. La casa automobilistica sarà Official Automotive Partner di FIFA e metterà così a disposizione una flotta di oltre 530 veicoli. Tra i modelli scelti ci sono Santa Fe, Tucson […] L'articolo Hyundai e FIFA ancora insieme: ai Mondiali 2018 una flotta di 530 veicoli è stato realizzato da Calcio ...

Mondiali 2026 : il 13 giugno la Fifa decide la sede : Il 13 giugno si conoscerà il nome del Paese organizzatore del Mondiale di calcio 2026 (il primo con 48 squadre): due le candidature in corsa, quella del Marocco e quella congiunta Usa-Canada-Messico. A calendarizzare il voto è stato oggi il Consiglio della Fifa che ha anche approvato una serie di novità riguardanti il ranking che, dal 15 luglio in poi, cioè a Coppa del Mondo finita, verrà stabilito in base a nuovi parametri, che daranno più ...

Mondiali Russia 2018 - la Fifa avverte gli hooligans : Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha annunciato mano dura per tutti quei tifosi che partecipano a possibili disordini o atti di violenza durante la Coppa del Mondo che parte la prossima settimana in Russia. “Gli arbitri hanno anche per la prima volta l’opportunità di interrompere una partita in caso di alterchi”, ha detto il presidente al quotidiano tedesco “Die Welt”. “Speriamo che non sia necessario raggiungere questo punto ma, se lo ...

