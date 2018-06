Fiat 600 Angry Mosquito | piccola BOMBA vintage da 223 CV FOTO e VIDEO

sportfair

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Realizzata in Arizona questa speciale600 d’epoca è stata equipaggiata con un motore wenkel da 223 CV Un appassionato dei motori dell’Arizona, USA, ha deciso di trasformare una “tranquilla”600 degni anni ‘60in un vero e proprio bolide in grado di opffrire prestazioni da supercar. Battezzata600(tradotto in “zanzara arrabbiata”), questa speciale versione della citycar del Lingotto è stata equipaggiata con un Wankel di origine capace di sviluppare la bellezza di 223 CV, al posto dei 22 CV del propulsore da 0,6 litri originale. La struttura della vettura è stata irrigidita con l’adozione di una gabbia di sicurezza istallata all’interno dell’abitacolo, non manca inoltre una strumentazione sportiva specifica ed altre peculiarità. La vettura sarà messa in vendita all’incanto durante un evento che si svolgerà dal 20 al 23 giugno. L'articolo ...