FESTA SOTTO IL CAMPANILE

FESTA del Fatto - Roberti : “Programma M5s-Lega? Misure condivisibili su anticorruzione. Bene l’agente sotto copertura” : “l’agente sotto copertura sarebbe uno strumento efficace contro la corruzione che è all’origine del fenomeno mafioso”. Così il magistrato Franco Roberti, già procuratore nazionale antimafia dal 2013 al 2017, ospite al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico dove è in corso la Festa del Fatto Quotidiano, auspica che il nuovo Parlamento introduca nel nostro ordinamento la figura “dell’ufficiale di polizia giudiziaria che operi ...

A San Severo la FESTA più pazza d'Italia. "Corriamo sotto i botti per liberarci dal male" : "C' vdìm àu fnèl", mi dice un fujente col sorriso, felpa col cappuccio e un fazzoletto a mo' di mascherina antifumo e io non so se prenderlo come un augurio o una minaccia. In due giorni a San Severo, in provincia di Foggia, l'avrò sentito decine di volte. Ci vediamo al "finale". Il finale è la parte conclusiva di una batteria di botti, la più violenta della sequenza, quella dove la velocità ...

Branco di bassotti inFESTAti dalle pulci uccide una donna di 52 anni : abbattuti tutti e setteTracy Garcia - 52 anni - è stata brutalmente attaccata da un branco selvaggio di sette cani bassotto : Tracy Garcia, 52 anni, è stata brutalmente attaccata da un branco selvaggio di sette cani ad Ardmore, in Oklahoma. Nessuno degli animali pesava più di 18 chili e nessuno era più alto dell'altezza di un ginocchio umano.Continua a leggere

Arrampicata Sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Italia sottotono a Tai’an. Khazanov - Mawem - Noguchi e Jaubert fanno FESTA : Poca gloria per l’Italia nella tappa della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata Sportiva che si è disputata a Tai’an (Cina). Gli azzurri non sono riusciti a brillare in un weekend purtroppo sottotono. Il migliore risultato è stato ottenuto da Ludovico Fossali, eliminato agli ottavi di finale dello speed e quindicesimo nella classifica generale. Gabriele Moroni è arrivato in semifinale nel boulder chiudendo in 14esima posizione. Per il ...

Il Benevento saluta la A con una grande FESTA SOTTO la curva : L'ultima al "Vigorito" ha visto i tifosi giallorossi applaudire la squadra nonostante la retrocessione

Meteo - ciclone in arrivo : sarà una FESTA della mamma sotto la pioggia : Un poderoso ciclone Nord-Atlantico entro la serata di domenica raggiungerà l'Italia, interessando inizialmente le regioni di Nord-Ovest. Il tempo non migliorerà neppure la prossima settimana. Temperature in graduale diminuzione a partire da domenica e soprattutto da lunedì con valori termici diurni che torneranno sotto i 20 gradi su moltissime città.Continua a leggere

FESTA della mamma sotto la pioggia : Roma, 12 mag. (AdnKronos) – Festa della mamma sotto la pioggia. Nel corso del fine settimana – riferisce il team del sito www.iLMeteo.it – il tempo subirà un ulteriore peggioramento a causa dell’arrivo di un ciclone di origine islandese che raggiungerà l’Italia dal tardo pomeriggio/sera di domenica. Se sabato i temporali colpiranno soprattutto le Alpi, le Prealpi, tutto l’Appennino centro-meridionale, il ...

Milano : Palmeri (Epi) - città sotto scacco per maniFESTAzioni inciviltà : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – “La Milano civile è stata messa ancora una volta in scacco da manifestazioni di inciviltà, con le forze dell’ordine costrette a operare per contenere i pericoli antidemocratici dei pur pochi partecipanti, a detrimento dei servizi sul territorio a tutela dei cittadini a partire di più deboli”. Lo ha detto Manfredi Palmeri, consigliere liberale e capogruppo di Energie per l’Italia in ...

Orrore al matrimonio : stuprata durante la FESTA. “È stato un parente”. Invitati sotto choc dopo aver saputo chi era la povera vittima : Ennesimo episodio di violenza su minorenni che ha sconvolto l’India, suscitando un’ondata di indignazione ed una vera e propria rivolta sociale su scala nazionale. La notizia è stata portata alla luce dall’agenzia di stampa Pti ed è accaduta nel distretto di Kabirdham, nello stato di Chhattisgarh, dove la polizia ha arrestato l’autore del crimine, un giovane di 25 anni, parente dello sposo. Una bambina di undici ...