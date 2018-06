Festa della Musica | Stefanoni | Carrefour | | Grande esperienza e tanto entusiasmo

Festa della Musica - Masini - AIPFM - : "E' la festa di tutti e una grande opportunità" : Il 21 giugno 2018 si celebra la festa della Musica , un evento annuale che coinvolge migliaia di artisti in tutta Italia. L'evento di quest'anno è stato presentato al Ministero dei Beni Culturali , ...

Festa della Musica - Bocchetti - Assaeroporti - : Musica cruciale per cultura e turismo : Teleborsa, - Gli aeroporti italiani, ENAC ed il settore del trasporto aereo accolgono con molto entusiasmo la Festa della Musica 2018 che si terrà il 21 giugno . "Un inno alla gioia" per celebrare l'...

Festa della Musica - Ministro Bonisoli - MIBACT - : "Opportunità per giovani - servono risorse" : Il 21 giugno 2018 si celebra la Festa della Musica , un evento annuale che coinvolge migliaia di artisti in tutta Italia. L'evento di quest'anno è stato presentato al Ministero dei Beni Culturali , ...

Festa della Musica - ENAC e gli aeroporti italiani si uniscono con numerosissimi eventi : Nei terminal di 22 aeroporti italiani il 21 giugno saranno ospitati, a favore dei passeggeri e dei lavoratori presenti negli scali, concerti e spettacoli Musicali di diverso genere con repertori che ...

Festa della Musica 2018 : il 21 giugno l'Italia si animerà di musica e colori : Festa della musica 2018 : nel giorno del solstizio d'estate, il 21 giugno , torna in tutta Italia l'atteso appuntamento con la musica intitolato "Un inno alla gioia" . Circa 9.000 musicisti si ...

Montelepre - Festa della Musica. Il 21 giugno al via la seconda edizione : A partire dalle ore 15 sino a mezzanotte a Montelepre sono previsti anche spettacoli di giovani artisti e band non monteleprine, che in questi mesi si sono iscritti ed accreditati al sito del MiBACT ...

Aeroporti : Festa della Musica a Palermo - il jazzista Casati live su volo da Genova : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - La tromba jazz del genovese Giampaolo Casati aprirà l’edizione 2018 della Festa della Musica all’aeroporto di Palermo. Casati suonerà a bordo di un aereo volotea che giovedì 21 giugno, giorno della Festa, collegherà Genova con Palermo. "Ascoltare Musica dal vivo durant

Tutto pronto per la Festa della musica : al via il 21 giugno : Teleborsa, - E' Tutto pronto per La Festa della musica del 21 giugno : come ogni anno l'iniziativa, coordinata per l'Italia dall'Associazione italiana per la promozione della Festa della musica , ...

Festa della musica a Campobasso - 21 giugno : A Campobasso, grazie all'adesione di artisti ed operatori dello spettacolo, una sede dell'evento sarà l'area spettacoli messa a disposizione dal "Gran Caffè Lupacchioli". Una serata dedicata ad ...

Festa Europea della Musica - appuntamenti dal 21 al 24 giugno - anteprima domenica 17. : Anche quest'anno Napoli partecipa alla Festa della Musica, con la quale in tutta l'Europa si saluta il solstizio d'estate con spettacoli Musicali gratuiti. Una grande maniFestazione popolare, condivisa da molti Paesi europei, con iniziative, concentrate in particolare nella giornata del 21 giugno. A Napoli, grazie ad una ...

