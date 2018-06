Felicità Puttana | Thegiornalisti | Testo | Audio | MP3

Thegiornalisti - in arrivo un nuovo singolo : Felicità Puttana : Indietro 31 maggio 2018 2018-05-31T18:07:09+00:00 ROMA – I Thegiornalisti annunciano un nuovo singolo. E’ in arrivo Felicità Puttana. Dopo il grandissimo successo di Questa nostra stupida canzone, Tommaso Paradiso e il resto del gruppo sono pronti a tornare con un nuovo brano. Ancora non si sa la data di uscita: sul loro profilo Instagram scrivono […] L'articolo Thegiornalisti, in arrivo un nuovo singolo: Felicità Puttana proviene da ...