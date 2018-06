Fed : nuovi rialzi tassi - altri 4 nel 2019 : 21.31 La Fed alza i tassi di interesse di un quarto di punto: pertanto il costo del denaro sale tra l'1,75% e il 2%. E' la seconda stretta del 2018 nell'era Powell dopo Yellen; la settima dal 2015 quando la banca centrale Usa dette inizio al ciclo di rialzi dopo la crisi finanziaria. La mossa del Federal Open Market Committee,il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, era prevista. La scorsa a marzo. Prossimi rialzi a settembre o ...

Sale l'attesa per la Fed - dollaro pronto a scattare. In Borsa nuovi record per Ferrari : La Federal Reserve si appresta ad apportare stasera un nuovo rialzo dei tassi e il mercato aspetta al varco la banca centrale Usa per vedere se l'atteggiamento rimarrà comunque dovish o i dot plot ...

Benji & Fede hanno annunciato due nuovi concerti a Milano e a Roma : A novembre! The post Benji & Fede hanno annunciato due nuovi concerti a Milano e a Roma appeared first on News Mtv Italia.

Rito civile e ricevimento in masseria per il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni : nuovi rumors sulle nozze dell’anno : A pochi giorni dal grande concerto La Finale a San Siro, emergono nuovi rumors sul matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, che d'ora in poi e per tutta l'estate sarà l'evento più chiacchierato sui media. Vanity Fair, dopo aver comunicato una nuova data (non ancora ufficiale) per le nozze della blogger e del rapper, lancia nuove indiscrezioni sulla location del ricevimento del matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni. Avanzata l'ipotesi più ...

X-Factor 2018 - scommesse sui nuovi giudici : Fedez favorito a 2 - 25 - esordio a 4 - 00 per Asia Argento : La nuova squadra dei giudici di X-Factor è pronta a debuttare dietro al bancone, in occasione delle audizioni di Pesaro in programma dal 9 all'11 giugno. La new entry di questa edizione è Asia Argento ...

X Factor 12 i nuovi giudici Asia Argento - Maionchi - Fedez e Manuel Agnelli : Il rapper Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento sono i giudici della dodicesima edizione di “X Factor”. Dopo tanti rumors che volevano Manuel Agnelli fuori dalla rosa dei candidati è arrivata la conferma ufficiale. A sedere dietro la scrivania del talent canoro guidato ancora una volta da Alessandro Cattelan, ci sarà il cast dello scorso anno ad eccezione di Levante sostituita da Asia Argento. “Siamo molto felici di ritrovare Fedez ...

X Factor 12 i nuovi giudici : Fedez - Mara Maionchi - Manuel Agnelli e Asia Argento : Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento sono i giudici della dodicesima edizione di X Factor. Dopo tanti rumors che volevano Manuel Agnelli fuori dalla rosa dei candidati è arrivata la ...

Federprivacy : "Con Gdpr serviranno 45mila nuovi professionisti" : Un nuovo regolamento valido per tutti i Paesi europei sul trattamento e la tutela dei dati personali: è il Gdpr entrato in vigore oggi anche in Italia, la cui importanza Federprivacy - Associazione ...

Italia’s Got Talent - Federica Pellegrini e Mara Maionchi nuovi giudici : Federica Pellegrini e Mara Maionchi sono i due nuovi giudici di Italia’s got Talent, il Talent show che ritornerà prossimamente in onda su TV8

Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni a tema Coachella : svelati nuovi particolari sulle nozze : svelati nuovi particolari sul matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni: le nozze tanto attese in estate potrebbero riservare grandi sorprese. A pochi giorni dal gran matrimonio reale in Gran Bretagna tra Harry e Meghan, il settimanale Chi rivela alcuni dettagli sulle nozze più attese in Italia: quelle tra il rapper Fedez e la influencer e blogger di moda Chiara Ferragni, rientrati a Milano da pochi giorni a seguito alla gravidanza e al parto di ...

