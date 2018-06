Fedez e J-Ax | un anno da leoni e ora?

Fedez-Ferragni - sulla spiaggia dove si sposeranno sbarcano 53 migranti : Sono sbarcati 53 migranti pachistani e afghani sulla spiaggia di Calamosche, a Noto, nel Siracusano, dove sono arrivati 31 uomini, 8 donne e 14 bambini che si trovavano a bordo di un'imbarcazione...

Fedez-Rovazzi - ormai è crisi nera : «Ecco tutti gli indizi. Le dispute che risolveranno in tribunale» : MILANO ? E? rottura definitiva fra Fedez e la sua ?creatura?, Fabio Rovazzi. Da tempo si parla di una separazione artistica (e legale, visto che sarebbero ricorsi agli...

Fedez-Rovazzi - ormai è crisi nera : «Ecco tutti gli indizi. Le dispute che risolveranno in tribunale» : MILANO ? E? rottura definitiva fra Fedez e la sua ?creatura?, Fabio Rovazzi. Da tempo si parla di una separazione artistica (e legale, visto che sarebbero ricorsi agli...

Rito civile e ricevimento in masseria per il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni : nuovi rumors sulle nozze dell’anno : A pochi giorni dal grande concerto La Finale a San Siro, emergono nuovi rumors sul matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, che d'ora in poi e per tutta l'estate sarà l'evento più chiacchierato sui media. Vanity Fair, dopo aver comunicato una nuova data (non ancora ufficiale) per le nozze della blogger e del rapper, lancia nuove indiscrezioni sulla location del ricevimento del matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni. Avanzata l'ipotesi più ...

«La Finale» di Fedez e J-Ax : «Di nuovo insieme? Quando finiranno i soldi» : Un San Siro da record per «La Finale» di Fedez e J-Ax. Un concerto evento sold out da 79.500 persone, un palco per la prima volta a 360 gradi, per due ore e mezza di concerto, il massimo consentito, con 31 canzoni, che diventano molte di più se si contano tutte quelle dei medley. E, se tutti i record vanno elencati, c’è anche Fedez, che è l’artista più giovane mai entrato in questo stadio a fare un «suo» concerto. LEGGI ANCHE«La ...

Fedez e J-Ax - La Finale : «Di nuovo insieme? Quando finiranno i soldi» : Un San Siro da record per «La Finale» di Fedez e J-Ax. Un concerto evento sold out da 79.500 persone, un palco per la prima volta a 360 gradi, per due ore e mezza di concerto, il massimo consentito, con 31 canzoni, che diventano molte di più se si contano tutte quelle dei medley. E, se tutti i record vanno elencati, c’è anche Fedez, che è l’artista più giovane mai entrato in questo stadio a fare un «suo» concerto. LEGGI ANCHE«La ...

I giudici della prossima edizione di X Factor saranno Asia Argento - Fedez - Manuel Agnelli e Mara Maionchi : Sono stati annunciati i giudici della prossima edizione di X Factor, il talent show musicale di Sky: saranno Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli (già presenti nella passata stagione) e con loro ci sarà Asia Argento. Questa sarà la 12esima The post I giudici della prossima edizione di X Factor saranno Asia Argento, Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi appeared first on Il Post.

Fedez e Chiara Ferragni - ecco la data del matrimonio : «Si sposeranno il 1° settembre» : Il loro non sarà un matrimonio importante come il Royal Wedding di sabato scorso, ma sarà certamente seguito da migliaia, se non milioni, di fans: parliamo di Chiara Ferragni, fashion...

Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno il primo settembre : Dopo il matrimonio reale ora si aspetatno le nozze tra Chiara Ferragni e Fedez. Secondo le indiscrezioni la cerimonia sarà in pieno stile Coachella: la cittadina di Noto in Sicilia, scelta dagli sposi per il loro sì, sarà trasformata in una location californiana tra musica e flower power. Secondo Vanity Fair (notizia rilanciata anche dai social di Verissimo) la data ufficiale del tanto atteso matrimonio sarà il 1° settembre. E’ partita la ...

Chiara Ferragni e Fedez si sposano : notizie e indiscrezioni sulle nozze dell'anno : Chiara Ferragni e Fedez si sposano: a più di un anno dalla plateale proposta di matrimonio durante il concerto del rapper all’Arena di Verona, e a qualche mese dalla

Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni - una nuova data per le nozze dell’anno? Le ultime indiscrezioni : Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni è certamente l'evento più atteso dell'anno in Italia, e dopo le nozze reali tra Harry e Meghan, cresce l'hype intorno a quella che è considerata la nostra coppia "reale" italiana. Dopo la gravidanza della blogger di moda e il parto a marzo, la coppia è rientrata a Milano nei giorni scorsi, per avviare i preparativi per nozze e concentrarsi sul concerto evento del rapper, in programma l'1 giugno allo ...

Fedez E ROVAZZI HANNO LITIGATO/ Il cinema è il motivo della fine dell'amicizia? : FEDEZ e Fabio ROVAZZI HANNO LITIGATO? I due HANNO smesso di seguirsi sui social e, a quanto pare, la vicenda ora è in mano agli avvocati. Ecco il motivo della rottura.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 13:47:00 GMT)

Fedez e Rovazzi hanno litigato? Il rapporto finisce in mano agli avvocati Video : Se l'amore tra Fedez e Chiara Ferragni prosegue per il meglio, non si può dire lo stesso dell'amicizia tra l'artista e Fabio Rovazzi. Infatti, sembra che i rapporti tra i due colleghi siano un po' tesi, tanto che entrambi, negli ultimi periodi, avrebbero smesso di rsi su Instagram e sugli altri social. Lo scoop è arrivato dal settimanale Chi, che nell'ultimo numero ha spiegato come l'autore di Andiamo a comandare non abbia fatto gli auguri a ...

Fedez e Rovazzi hanno litigato? Il rapporto finisce in mano agli avvocati : Se l'amore tra Fedez e Chiara Ferragni prosegue per il meglio, non si può dire lo stesso dell'amicizia tra l'artista e Fabio Rovazzi. Infatti, sembra che i rapporti tra i due colleghi siano un po' tesi, tanto che entrambi, negli ultimi periodi, avrebbero smesso di seguirsi su Instagram e sugli altri social. Lo scoop è arrivato dal settimanale Chi, che nell'ultimo numero ha spiegato come l'autore di "Andiamo a comandare" non abbia fatto gli ...