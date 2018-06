Fedez e J-Ax | perchè si separano? Progetti solitari tra le cause? Silenzio sui motivi

Perché Fedez è un influencer migliore di Chiara Ferragni : La transizione epocale dal televisore al mobile/pc come medium principale è coinciso nel mondo della comunicazione dei brand con il passaggio da testimonial a influencer /creator. La pubblicità canonica è sempre meno efficace e quindi le aziende sono alla ricerca di nuovo modi per comunicare i propri prodotti e coinvolgere i consumatori e i vari pubblici. Così all’interno del cosiddetto Branded Entertainment vengono coinvolti gli ...

Ferragni-Fedez - perché la stampa italiana si sta coprendo di ridicolo : Chiara più bella che mai a pochi giorni dal parto, Chiara che mostra le curve materne, Chiara che cucina un occhio di bue. E poi lo scoop sul presunto concepimento sul palco del Rugby Sound di Legnano, la gara a capire a chi assomiglia più Leoncino, le foto della famiglia in ospedale, sul divano, a mangiare la pizza fuori, ovunque. La stampa italiana, e parlo di giornali nazionali, non di siti semi sconosciuti di gossip, non fa che produrre in ...