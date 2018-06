Federica Panicucci | le preoccupazioni di mamma e la rivalità con Barbara D’Urso

Federica Panicucci scintillante al party : il suo look conquista tutti : È andato in scena a Milano il party conclusivo per la fortunata trasmissione di Canale Cinque Mattino Cinque. Nonostante la festa fosse ad alto tasso di vip, gli occhi erano tutti puntati sulla conduttrice del programma: col suo abito scintillante e i lunghi capelli biondi lasciati sciolti, Federica Panicucci ha catalizzato su di sé gli sguardi dei presenti. Location scelta per l’evento, l’Hosteria della Musica di Milano, uno dei ...

“Fabrizio - sei proprio tu?”. Ospite a Mattino 5 fa ‘quella’ dichiarazione. Stupore in studio - persino Federica Panicucci rimane senza parole : L’ultima volta che si era aperto così tanto era seduto nello studio de L’intervista di Maurizio Costanzo. Oggi Fabrizio Corona torna a raccontarsi a Mattino 5, facendosi intervistare da Federica Panicucci. Ora l’ex re dei paparazzi può finalmente tornare a far parte del mondo della televisione. Non poteva non rilasciare qualche dichiarazione al programma, che ha seguito durante gli anni che è stato in carcere. Ovviamente non potevano ...

Federica Panicucci/ Foto - capelli corti e scuri per la prima volta : "sembri Marisa Laurito" : Federica Panicucci dice addio per un istante ai lunghi capelli biondi per sfoggiare dei capelli lunghi e neri. La Foto, pubblicata sui social, diventa virale.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:28:00 GMT)

Federica Panicucci - Mattino 5 chiude : da lunedì arriva Sabrina Ferilli : Mattino 5 con Federica Panicucci è finito: da lunedì torna Sabrina Ferilli Giornata di saluti quella di venerdì 8 giugno 2018 con le ultime puntate di alcune trasmissioni Mediaset che ci hanno fatto compagnia da settembre a oggi. “La nave è arrivata in porto”: ha così esordito Federica Panicucci che si godrà il meritato riposo dopo aver tenuto quest’anno compagnia, insieme a Francesco Vecchi, il pubblico della rete ammiraglia del ...

Mattino Cinque : i saluti finali di Federica Panicucci e Francesco Vecchi (video) : Ultimo giorno di scuola anche per Mattino Cinque: la puntata, andata in onda venerdì 8 giugno 2018, è stata incentrata sui consigli per l'estate alle porte e un'intervista (registrata) al personaggio del momento, Fabrizio Corona.prosegui la letturaMattino Cinque: i saluti finali di Federica Panicucci e Francesco Vecchi (video) pubblicato su TVBlog.it 08 giugno 2018 11:32.

Federica Panicucci - l'astro nascente della Rai la straccia in diretta : sorpasso clamoroso : Boom di ascolti per Massimiliano Ossini ad Uno Mattina Estate su Rai1 che straccia con la collega Valentina Bisti del Tg1 la concorrenza di Federica Panicucci su Canale 5. La puntata di ieri di Uno ...

Alessandra Appiano è morta/ Le fragilità nascoste della scrittrice - l'ultimo saluto di Federica Panicucci : Alessandra Appiano è morta: si è suicidata? Ultime notizie, la scrittrice e conduttrice tv aveva 59 anni. Secondo le prime indiscrezioni sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario. Dopo la notizia della morte di Alessandra Appiano, giunta ieri come un fulmine a ciel sereno, sono stati numerosi i volti noti dello spettacolo a dedicarle un pensiero. Federica Panicucci, padrona di casa di Mattino 5, si è limitata a scrivere "Ciao ...

Mariana Falace e Luigi Favoloso si sono baciati?/Grande Fratello 2018 : Federica Panicucci tira fuori la verità : Scoppia la bomba a Mattino 5 dove Mariana Falace tira fuori la verità sul presunto bacio che Luigi Favoloso le ha dato dietro la tenda in confessionale. Ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 11:52:00 GMT)

“No!”. Grande Fratello - collegamento aperto e gaffe per Federica Panicucci. Dalla Casa arrivano immagini e frasi da censura. Conduttrice nel panico : Che gaffe clamorosa in diretta a Mattino 5. Un momento davvero inaspettato per Federica Panicucci, la quale apre il collegamento con il Grande Fratello proprio mentre Luigi Mario Favoloso pronuncia una frase che scotta. Proprio lui, poi. Già preso di mira dalle critiche e dalle polemiche per il suo modo di fare e per i suoi atteggiamenti sempre volgari. “Sono esterrefatto di non avere una mera fisicità fine a se stessa, e di essere ...

Vuoi scommettere? | Gerry Scotti - Federica Panicucci - Stefano De Martino e Annalisa ospiti (Anteprima Blogo) : Dopo Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Antonino Cannavacciuolo, Alberto Tomba, Nek, Ricky Tognazzi e Andrea Pucci nella prima puntata e Alessia Marcuzzi, Pippo Baudo, Emma, Martin Castrogiovanni e Stefania Sandrelli nella seconda, a Vuoi scommettere? arriveranno altri ospiti di primissimo livello. Infatti, stando a quanto risulta a Blogo, alla nuova trasmissione di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti ...