Fed pronta a nuovo rialzo dei tassi

La Fed pronta al secondo rialzo dei tassi nel 2018 : Analisti e investitori si aspettano per la riunione di giugno un’ulteriore stretta sui tassi e dai dati macroeconomici non giungono rilevanti controindicazioni...

La nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni a Milano è quasi pronta : le prime foto del lussuoso attico : La nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni a Milano è quasi pronta! Lo fanno sapere direttamente via Instagram i due neo genitori che, rientrati da alcuni giorni in Italia dopo aver trascorso i mesi di gravidanza a Los Angeles, sono pronti a entrare nella loro nuova abitazione! Dal rientro in Italia fino ad oggi, Fedez e Chiara hanno dovuto soggiornare in un hotel milanese, in attesa che fossero ultimati i lavori di ristrutturazione del nuovo ...

Governo - quasi pronta la squadra Spadafora - Molteni... Tutti i nomi Premier - duello BonaFede-Fraccaro : Governo Lega-M5S. L'ennesimo vertice Salvini-Di Maio, non risolutivo, oltre ad avere quasi ultimato il lavoro sul contratto ha posto le basi per la squadra di Governo. Ormai è praticamente certo che a Palazzo Chigi andrà un esponente del Movimento 5 Stelle... Segui su affaritaliani.it

Federal Reserve lascia i tassi invariati ma è pronta a ulteriori rialzi : Dunque la Fed di Jerome Powell sembra seguire la linea dei "falchi" e si mostra più ottimista sullo stato di salute dell'economia americana. Il mercato del lavoro "ha continuato a rafforzarsi", ...

La Fed non teme più la bassa inflazione : pronta a nuovi rialzi dei tassi : Una Fed più 'falco' rispetto a marzo. La riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria, si è conclusa con tassi fermi, tra l'1,5% e l'1,75%, ma la diagnosi dell'andamento dell'economia mostra un netto miglioramento delle prospettive di inflazione

Friuli Venezia Giulia : trionfo Fedriga alle Elezioni Regionali 2018/ Risultati - Lega pronta al Governo? : Risultati Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2018: Massimiliano Fedriga è il nuovo Governatore, crolla M5s, regge il Pd, trionfo Lega e Centrodestra. Salvini è pronto al Governo?(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:25:00 GMT)