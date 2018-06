Fed | nel 2018 ci saranno quattro rialzi dei tassi di interesse

Fed : nuovi rialzi tassi - altri 4 nel 2019 : 21.31 La Fed alza i tassi di interesse di un quarto di punto: pertanto il costo del denaro sale tra l'1,75% e il 2%. E' la seconda stretta del 2018 nell'era Powell dopo Yellen; la settima dal 2015 quando la banca centrale Usa dette inizio al ciclo di rialzi dopo la crisi finanziaria. La mossa del Federal Open Market Committee,il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, era prevista. La scorsa a marzo. Prossimi rialzi a settembre o ...

Stati Uniti - la Fed alza tassi di interesse di un quarto di punto «Altri due rialzi nel 2018» : L'economia americana sta facendo «molto bene», afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, nella conferenza stampa che segue la due giorni di riunioni. Le decisioni sui tassi, mette però in ...

La Fed pronta al secondo rialzo dei tassi nel 2018 : Analisti e investitori si aspettano per la riunione di giugno un’ulteriore stretta sui tassi e dai dati macroeconomici non giungono rilevanti controindicazioni...

X Factor - Asia Argento ringrazia i fan al fianco di Manuel Agnelli - Fedez e Mara Maionchi : Terzo giorno di audizioni per X Factor e occhi puntati su Asia Argento che da grande professionista sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua vita. L’attrice impegnata come giudice del talent di Sky ha dovuto fronteggiare l’improvvisa morte del suo compagno, lo chef Anthony Bourdain ma nonostante il dolore non ha mancato l’appuntamento di Pesaro: “Questi dovevano essere i tre giorni più difficili della mia ...

Il flop alle amministrative del M5s nelle città dei Fedelissimi di Di Maio : Roma. La retorica per smaltire la batosta, manco a dirlo, è quella d'ordinanza. Quella, cioè, del Movimento "solo contro tutti", come sempre, e come sempre, dunque, chiamato a "un'impresa titanica": ...

LETTURE/ Fede e politica - la via di Ratzinger nel tempo del relativismo : Come attingere i fondamenti morali e fare politica nella realtà secolarizzata di oggi, senza rinunciare alla Fede? Un'antologia di testi di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI. DANILO ZARDIN(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Il lungo viaggio dell'illuminismo cattolico e la revisione necessaria, di D. ZardinPAOLO VI/ Non si guadagna Dio se non a partire dal cuore di ognuno, di D. Zardin

Tennis - Rogerer Federer può tornare numero 1 a Stoccarda! Tutte le combinazioni e i risultati utili per superare Nadal nel ranking : Roger Federer è pronto per tornare a giocare dopo quasi tre mesi dalla sconfitta maturata contro Kokkinakis al secondo torneo di Miami. Il Maestro ha ricaricato le pile e si è preparato meticolosamente per affrontare la stagione sull’erba che scatterà proprio oggi a Stoccarda. Lo svizzero si cimenterà sul manto verde della località tedesca, primo appuntamento sulla sue superficie prediletta a cui seguirà il tradizionale torneo di Halle per ...

Golf - PGA Tour 2018 : Dustin Johnson domina il FedEx St. Jude Classic! Andrew Putnam crolla nel finale - USA travolgenti : Non c’è storia nel FedEx St. Jude Classic, torneo del circuito del PGA Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 70 del TPC Southwind di Memphis, nel Tennessee. Dustin Johnson, numero 1 del ranking mondiale, ha letteralmente dominato il torneo, acquisendo un margine di sicurezza nell’ultimo giro sui suoi rivali ed alzando al cielo il prestigioso trofeo alla vigilia dello US Open 2018. Esaltante il percorso di Dustin Johnson, che ...

Canoa velocità - Europei 2018 : Federico Mancarella sfiora la medaglia nella parcanoa. Tutti i risultati delle finali : Si sono concluse le finali della paraCanoa agli Europei 2018 di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). L’Italia conquista la sua seconda medaglia d’oro, dopo quella di Marius Bodgan Ciustea, grazie alla magnifica prova di Esteban Gabriel Farias che difende il titolo nel KL1 200 metri. Andiamo quindi a scoprire Tutti gli altri risultati della mattinata. Nel KL2 200 metri sfuma di un soffio la medaglia per Federico ...

Golf - PGA Tour 2018 : Andrew Putnam e Dustin Johnson in testa nel FedEx St. Jude Classic : Sarà un testa a testa l’ultimo giro del FedEx St. Jude Classic, torneo del PGA Tour in corso a Memphis. Andrew Putnam e Dustin Johnson sono appaiati in testa alla classifica con lo score di -15 quando mancano soltanto 18 buche alla fine del torneo. Putnam ha vissuto un’altra solida giornata, portando a casa uno score di 64 colpi, ovvero 6 sotto il par, al termine di un giro bogey-free. Per Johnson, invece, è arrivato lo stesso numero ...

Fedez e Chiara Ferragni lasciano l'albergo e traslocano nella nuova casa : Dopo aver salutato lo staff del lussuoso hotel, che li ha ospitati dal loro arrivo in Italia, Fedez e Chiara, accompagnati dal piccolo Leo, si sono trasferiti nella loro nuova abitazione nel...

Bari : tribunali nella tendopoli - arriva BonaFede : Il neo ministro della giustizia ha voluto rendersi conto di persona della situazione ed ha subito parlato di urgenza e gravità. Le udienze continuano a tenersi fuori dal palazzo di giustizia, ...

Stati Uniti : stima Pil +4 - 5% nel secondo trimestre - Atlanta Fed - : La Fed di Atlanta ha rivisto al ribasso la sua stima di crescita per l'economia degli Stati Uniti nel secondo trimestre dell'anno. L'indicatore GdpNow prevede ora un Pil in salita del 4,5% rispetto al 4,8% di inizio mese. Una crescita che rimane comunque molto forte. La ...

Il "buonismo" non abita nelle patrie galere - fa bene BonaFede a voler ascoltare tutti : È un saggio proposito, quello del neo-ministro della giustizia Bonafede di ascoltare tutti, nessuno escluso. Se così farà, potrà avere un quadro del sistema penale e penitenziario italiano molto diverso da quello che ha ispirato il programma del governo in materia.Scoprirà che il "buonismo" non abita nelle patrie galere, che le alternative al carcere -nonostante gli ottimi risultati in termini di reinserimento ...