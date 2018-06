Fatture per operazioni inesistenti | arrestato Dagostino | il costruttore di outlet ex

Luigi Dagostino - arrestato l’imprenditore amico della famiglia Renzi/ False Fatture per 3 milioni di euro : Luigi Dagostino , arrestato l’imprenditore amico della famiglia Renzi : False fatture per 3 milioni di euro . E' finito agli arresti domiciliari il noto immobiliare di origini pugliesi(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:15:00 GMT)

Consulenze - assunzioni - Fatture false : le promesse di Parnasi alla politica. "Spenderò qualche soldo per le elezioni" : promesse di Consulenze e contratti, ma anche erogazione di fatture false . Secondo la procura di Roma funzionava così il sistema messo in piedi dall'imprenditore romano Luca Parnasi , proprietario della società Eurnova che sta realizzando il progetto del nuovo stadio della A.S. Roma, arrestato per "associazione per delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e delitti contro la Pubblica Amministrazione".Secondo ...

Caltanissetta : evasione fiscale e Fatture false - sequestrati beni per 500mila euro : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - beni per un valore complessivo di circa 500mila euro sono stati sequestrati a un imprenditore di Gela ( Caltanissetta ) dalla Guardia di finanza. Il provvedimento, che ha interessato conti correnti e un immobile, è scattato dopo una verifica effettuata su una società oper

Formula 1 - arrestato un consulente veneto per giro di Fatture gonfiate : evasi almeno 50 milioni di euro : Bomba sulla Formula 1 dopo l'arresto di un italiano da parte della Guardia di Finanza di Milano che ha scoperto un giro di fatture ' gonfiate ' per sponsorizzazioni. I finanzieri hanno arrestato Davide ...

Fatture false per sponsorizzazioni in Formula 1 : evasi 50 milioni e arrestato consulente finanziario : Un giro di Fatture gonfiate per sponsorizzazioni nel settore della Formula 1, con lo scopo di evadere il fisco per almeno 50 milioni di euro con anche una parallela attività di riciclaggio transnazionale fondata su flussi di denaro che dall’Italia, passando da Londra, arrivavano fino in Cina e messa in atto con la complicità di imprenditori cinesi. È il meccanismo scoperto dalle indagini coordinate dal pm milanese Elio Ramondini e condotte dai ...