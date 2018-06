Fatima condannata a 9 anni Sonia vuole tornare dalla SiriaChi sono le foreign fighters

affaritaliani

Terrorismo: 9 anni a Maria Giulia Fatima, foreign fighter italiana - SkyTG24
Terrorismo: 9 anni a Maria Giulia Fatima, foreign fighter italiana - RaiNews
Terrorismo, condannata a 9 anni la prima foreign fighter italiana

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Nel giorno stesso in cui la corte d'Assise d'appello di Milano conferma la condanna in contumacia a 9di reclusione per la trentunenne Maria Giulia Sergio, detta "" e passata alle cronache giudiziarie come la prima "fighter" italiana,Siria torna a farsi sentireKhediri, 21, fuggita nell'agosto 2014 dal paesino di Oné di Fonte, in provincia di Treviso, per unirsi all'Isis come sposa dell'emiro tunisino Abu Hamza, il numero due delle difese della capitale assediata dello Stato islamico. Segui su affaritaliani.it