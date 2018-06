Fallout 76 sarà online ma avrà una storia? Rispondono gli sviluppatori

E3 2018 : annunciata la data di uscita di Fallout 76. Bethesda conferma : sarà un gioco completamente online : Nel corso della conferenza E3 di Bethesda arrivano nuove informazioni sull'atteso Fallout 76. Innanzitutto è stato confermato che il gioco arriverà il 14 novembre 2018 e sarà completamente online, come rumoreggiato negli ultimi giorni.sarà un gioco molto vasto, 4 volte le dimensioni di Fallout 4 e sarà ambientato in West Virginia. Il Vault 76 è stato creato per celebrare i 300 anni degli USA. Dal punto di vista tecnico, è stata utilizzata una ...

Uscita Fallout 76 a luglio 2018 - sarà focalizzato sulla storia? : Fallout 76 in Uscita a luglio 2018? In rete è apparsa la presunta data di Uscita, ma poi è stata subito rimossa. Si tratta di un errore oppure è in arrivo qualche sorpresa? Per conoscere la verità bisognerà aspettare la conferenza all’E3 di Bethesda in programma per il prossimo 11 giugno alle 3:30 ore italiane. Cresce così la curiosità su Fallout 76 perché potrebbe essere uno spin-off fondato su meccaniche molto particolari, come una sorta di ...

Fallout 76 sarà un prequel… battle royal? Cosa sappiamo dal trailer : A tre anni di distanza da Fallout 4, Bethesda rispolvera uno dei suoi titoli più amati e lancia il teaser trailer di Fallout 76. Cento secondi di immagini che ci fanno ripiombare nell’atmosfera postatomica della saga, risvegliando l’appetito dei fan in attesa di avere più dettagli nel corso del prossimo E3 di Los Angeles, in programma a metà giugno. Del nuovo capitolo sappiamo che si svolgerà nel 2102 e che sarà costruito intorno al ...

Fallout 76 dice addio al single player? Sarà simile a DayZ e Rust : Fallout 76 è il protagonista di nuovi rumor secondo i quali il nuovo gioco non Sarà altro che un gioco online con elementi RPG basato sul multiplayer. Di recente infatti Bethesda ha annunciato Fallout 76 con un breve trailer, ma al riguardo ci sono ancora pochissime informazioni. Un report di Kotaku però ha svelato alcuni dettagli, sui quali però non c’è ancora alcuna conferma. Per Kotaku il nuovo titolo Sarà un survival game con elementi RPG ...