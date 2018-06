Fallout 76 avrà una componente narrativa

eurogamer

: #Fallout76 avrà una componente narrativa - Eurogamer_it : #Fallout76 avrà una componente narrativa -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) A prima vista sembrerebbe che il nuovo76 abbia sacrificato lasingle player per concentrarsi su un multiplayer ma bisogna precisare che è presente una storia e una parte precisa alla fine del gioco che prevede il lancio delle testate nucleari.Come riporta VG247 troviamo una spiegazione nell'ultimo episodio di Noclip documentary presentato da Danny O'Dwyer. Faccia a faccia col team di Bethesda (prima del reveal E3) ha coperto tutti i dubbi dei fan e di come Bethesda pensi di trasformarein un multiplayer.Vi avvertiamo che potreste incappare in spoiler (minori). Secondo il video inizialmente il concept è stato pensato per la parte multigiocatore ma col tempo si è evoluto e si è pensato di proporlo come esperienza stand alone, visto la crescita dei titoli only multiplayer. Il gioco presenta una storia e delle quest ma ogni giocatore potrà fare quello che vuole, ...