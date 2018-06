Fair Play finanziario | ottime notizie per la Roma non ancora per l’Inter

Sentenze Uefa Fair Play finanziario/ Inter male - ancora nel settlement - promossa la Roma : Sentenze Uefa fair play finanziario: Inter male, ancora nel settlement, promossa invece la Roma, a cui basterà una cessione per sistemare definitivamente i conti(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 18:35:00 GMT)

Fair Play Finanziario : Roma ok - Inter rimandata dalla Uefa : In attesa della sentenza sul Milan, l'Uefa ha promosso la Roma e rimandato l'Inter. Il club giallorosso ha rispettato i parametri imposti dal "settlement agreement" e, dopo 3 anni, ora ne è fuori. ...

Non solo sport. Vola - 'rossa' - vola. Il Milan e la 'stronzata' Fair play. E' in partenza l'orfano Mundial. : Un altro di quelli che con l'alibi degli spettacoli canterini d' Oltremanica vorrebbe lasciare una piazza che eguali non ha. Contento lui. Dulcis in fundo , sembra ancora senza un tetto il Sarri ,...

Nainggolan all'Inter / Si tratta con la Roma - prima Ausilio deve rispettare il Fair Play finanziario : Nainggolan all'Inter, calciomercato: oggi arriva l'ufficialità dell'affare? Il Ninja della Roma ha sottolineato che vuole solo i nerazzurri per tornare a giocare con Luciano Spalletti.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 14:59:00 GMT)

Inter - è giusto vendere i talenti per rispettare il Fair-play finanziario? : Il 29 maggio 2011 è una data scolpita nella memoria dei tifosi dell'Inter. Quel giorno, la squadra di Leonardo conquistava la sua settima Coppa Italia battendo 3-1 il Palermo grazie alla doppietta di Samuel Eto'o e al sigillo di Diego Milito. Da allora, nisba. La società nerazzurra non ha più vinto un trofeo, contro i 6 conquistati nelle ultime tre stagioni dalla Primavera guidata da Davide Vecchi. Si sa, le grandi squadre hanno bisogno di ...

Fair Play Finanziario - il Psg rischia il blocco del mercato : Buffon in stand-by : L'anno scorso è stata la squadra regina del calciomercato, spendendo circa 400 milioni di euro per due pezzi da 90 come Neymar e Mbappé. I due super acquisti non sono bastati però a centrare l'...

Sport e Fairplay - ecco gli Aic Camp : 'Il Credito Sportivo ha deciso di collaborare con l'Aic -ha spiegato il presidente del Credito Sportivo, Andrea Abodi -per valorizzare il rapporto con il mondo degli atleti dei qualila banca intende ...

Platini : «Con il Fair Play Finanziario ho salvato il calcio dal fallimento» : L'ex numero uno della Uefa ha parlato in una lunga intervista a "La Gazzetta dello Sport". Tra i temi toccati i suoi ultimi anni, il Var, la nuova Champions e la Juve. L'articolo Platini: «Con il Fair Play Finanziario ho salvato il calcio dal fallimento» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fair Play finanziario - guai in vista per il Psg : cessioni illustri obbligate e Buffon… : Fair Play finanziario, il Psg si appresta ad effettuare una campagna di calciomercato basata su alcune cessioni illustri prima di poter acquistare Il Fair Play finanziario pende sulla ‘testa’ del Psg. La società del club francese, sa bene di dover limitare le proprie spese a seguito di un’estate 2017 ricca di colpi ad effetto come Neymar e Mbappè. Trattenersi però potrebbe non bastare. Secondo L’Equipe infatti, ...

Inter - attenzione : apertura al sacrificio di Icardi in ottica Fair Play finanziario : Inter- Come riportato dai colleghi di “Premium Sport“, l’Inter sarebbe pronta a dire addio a Mauro Icardi. La dirigenza nerazzurra avrebbe deciso di non opporsi al potenziale pagamento di un club estero della clausola da 110 milioni di euro dell’attaccante argentino. OCCHIO ALLA JUVE La Juve osserva Interessata. Il sacrificio di Icardi sarà approvato solamente […] L'articolo Inter, attenzione: apertura al sacrificio ...

Icardi via dall’Inter?/ Clausola valida a luglio - non tocca il Fair Play. Intanto Mauro va in vacanza : Icardi via dall’Inter? Clausola valida a luglio, non tocca il Fair Play che richiede conti a posto entro il 30 giugno. Intanto Mauro va in vacanza e per il rinnovo...(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:17:00 GMT)

Debiti - proprietà e spese folli : ecco come cambia il Fair Play Finanziario Uefa dal 2018 : Regole più severe per il calciomercato, controllo su prestiti e finanziamenti, trasparenza per gli azionisti: iscriversi alle coppe diventerà più difficile