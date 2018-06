F1 Mercedes | Hamilton | «Sono ancora qui per vincere»

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari-Mercedes - decisivi i dettagli. Sviluppo e affidabilità le chiavi del successo. Rossa in vantaggio - ma Hamilton è ... : Il quattro volte Campione del Mondo ha dominato in lungo e in largo non lasciando la minima speranza ai suoi rivali e surclassando Lewis Hamilton sulla sua pista preferita: il britannico si è imposto ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari-Mercedes - decisivi i dettagli. Sviluppo e affidabilità le chiavi del successo. Rossa in vantaggio - ma Hamilton è un mastino : La Ferrari è tornata a ruggire, il Cavallino Rampante si riprende il posto che spetta sul gradino più alto del podio, le bandiere gialle possono sventolare festanti a Maranello. Il GP del Canada ci consegna una Rossa totalmente rinata, capace di sovvertire tutti i pronostici della vigilia e di fare saltare il banco come in poco si attendevano: la scuderia di Maranello sembrava essere in grande difficoltà durante le prove libere, poi la svolta in ...

F1 - Wolff conferma le difficoltà della Mercedes : “Hamilton soffre le hypersoft - questo ha fatto la differenza in qualifica” : Il team principal della Mercedes ha parlato delle difficoltà avute da Hamilton in qualifica, sottolineando come ogni minimo errore in questa stagione viene pagato a caro prezzo Qualifica da dimenticare per Lewis Hamilton in Canada, il pilota della Mercedes ha chiuso al quarto posto distante da Sebastian Vettel, riuscito a sua volta a riportare la Ferrari in pole a Montreal dopo 17 anni. Photo4 / LaPresse Un pomeriggio difficilissimo per il ...

F1 Mercedes - Hamilton si esalta : «Adoro questa lotta a tre» : ROMA - 'È sicuramente una lotta a tre e personalmente lo adoro'. Lewis Hamilton ha parlato a F1i e ha ammesso di divertirsi un mondo in questa stagione di Formula 1. Le tre 'grandi' hanno vinto due gare a testa nelle prime sei della stagione. La Ferrari a Melbourne e in Bahrain, la Red Bull a Shanghai e Monaco, la la Mercedes ...

F1 Mercedes - Hamilton : «In Red Bull il primo pilota è Ricciardo» : TORINO - Ricciardo alla Mercedes il prossimo anno? Per Hamilton è un'ipotesi poco probabile. Il campione del mondo di Formula 1 ha parlato del futuro. Non tanto del proprio , il contratto di Lewis scadrà alla fine di quest'anno, , quanto di quello degli avversari, a cominciare da Daniel Ricciardo, che si ...

F1 - Hamilton : «Ricciardo in Mercedes? Non credo» : ROMA - Il campione del mondo di Formula 1 Hamilton ha parlato del futuro. Non tanto del proprio , il contratto di Lewis scadrà alla fine di quest'anno, , quanto di quello degli avversari, a cominciare da Daniel Ricciardo, ...

F1 Mercedes - Hamilton : «Siamo molto vicini alla firma del contratto» : TORINO - Il rinnovo del contratto tra Lewis Hamilton e la Mercedes sembra solo una formalità. Le parti infatti hanno più volte dichiarato l'intenzione di proseguire il matrimonio insieme, che ha ...

F1 - tutto fatto per il rinnovo di Hamilton con la Mercedes : ecco quando arriverà l’annuncio ufficiale : Limati anche gli ultimi dettagli durante il Gp di Barcellona, la Mercedes ufficializzerà il rinnovo di Hamilton nel prossimo appuntamento di Monaco Il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes è ormai cosa praticamente fatta, manca solo l’annuncio ufficiale che con ogni probabilità arriverà nel prossimo Gp di Monaco. AFP PHOTO / Lapresse La presenza a Barcellona dell’intero stato maggiore del team campione del mondo, con il ...

F1 - la Ferrari soffre : Hamilton vince il Gp di Spagna - dominio Mercedes e Vettel quarto : Ferrari , tutto da rifare. Il campione del Mondo Lewis Hamilton , su Mercedes , vince il Gp di Spagna di Formula 1 davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas e la Red Bull di Max Verstappen . ...

Gp Spagna F1 2018 : doppietta Mercedes - Hamilton-Bottas - - disastro Ferrari : PIRELLI CAMBIA I VALORI IN PISTA Un fattore chiave e decisivo, nell'economia di qualifiche e gara, lo ha sicuramente giocato la nuova gomma Pirelli, portata qui al Montmelò per la prima volta quest'...

Hamilton : Col team Mercedes una sintonia totale mai vista prima - Motori : Logica la gioia del campione del mondo della Mercedes: 'È stata una prestazione straordinaria, ma avrei conquistato nulla senza questo team fantastico. Abbiamo fatto un lavoro eccezionale e io ho ...

Trionfa Hamilton - doppietta Mercedes. Clamoroso flop della Ferrari - : Lewis Hamilton concede il bis. Dopo la vittoria a Baku, il campione del mondo in carica si ripete al Montmelò, nel Gran Premio di Spagna, al termine di una corsa totalmente dominata. Secondo posto per il compagno della Mercedes Bottas, poi Verstappen. Delusione Ferrari: ...

In Spagna vince Hamilton con doppietta Mercedes. 4ª la Ferrari di Vettel Classifica : Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il campione del mondo inglese ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas e la Red Bull di Max Verstapen. Quarta la Ferrari di Sebastian Vettel. Quinta l'altra Red Bull di Ricciardo davanti alla Haas di ...

F.1 - GP di Spagna - Doppietta Mercedes - vince Hamilton : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna, quinta prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota inglese della Mercedes ha lasciato il comando della corsa solo per qualche giro, nel valzer dei pit-stop, salvo poi riprenderlo saldamente fino alla fine. A completare lottima giornata delle Frecce dArgento ci ha pensato Valtteri Bottas, secondo al traguardo. Sul podio la Red Bull di Max Verstappen, nonostante lolandese abbia rischiato a pochi ...