F1 | Martin Brundle ‘pensiona’ Raikkonen | “ha raggiunto il capolinea | la Ferrari dovrebbe

(Di mercoledì 13 giugno 2018) L’ex pilota di Formula 1, attualmente commentatore televisivo, non le ha mandate a dire a Kimidopo la deludente prestazione fornita in Canada Una prestazione anonima, condita da errori evidenti che hanno condizionato il fine settimana canadese. Kimilascia il Canada con l’amaro in bocca, portando a casa un sesto posto che non può far sorridere. Sulla prestazione del finlandese a Montreal si è soffermato, ex pilota di F1 e adesso commentatore televisivo, esprimendo il proprio parere su quanto fatto vedere dal pilota dellanell’ultimo fine settimana. Photo4 / LaPresse “Lapreoccuparsi di Kimi, so che è uno dei piloti più popolari, ma dopo un altro errore nelle qualifiche, ha chiuso a quasi 30 secondi di distanza dal suo compagno di squadra alla domenica. Cosa faranno? Secondo me Kimi hail ...