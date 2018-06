Europa | il “sistema Italia” spende 40 milioni di euro al giorno per l’UE

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Nell’ultimo triennio, il sistema regionale italiano ha versato nella casse dell’Unionepea ben 44 miliardi diincassando soltanto 35 miliardi dicon un saldo “in rosso” pari a 8,5 miliardi di. Nel 2017 l’ammontare complessivo generato dai territori per “restare” inè stato pari a 14.881dicon un incremento del 3,9% rispetto all’anno precedente quando il monte contributi aveva raggiunto i 14.328di. Italia divisa in due nella distribuzione dei rapporti finanziari con le istituzioni comunitarie: tutte le regioni rientranti nell’ex “obiettivo convergenza” (regioni meno sviluppate e regioni in transizione), eccezion fatta per l’Abruzzo, presentano un saldo positivo pari a 7 miliardi dimentre, al contrario, le regioni più sviluppate (ex “obiettivo competitività”) hanno versato decisamente più di quanto incassato con un “credito” ...