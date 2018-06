Esonerato Lopetegui | la Spagna affidata a Hierro

Hierro nuovo allenatore della Spagna/ Lopetegui Esonerato : il tweet ufficiale (Mondiali Russia 2018) : Lopetegui esonerato, Hierro il nuovo allenatore della Spagna. La federcalcio affida al direttore tecnico la panchina della nazionale ai Mondiali di Russia 2018.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 14:26:00 GMT)

Mondiali 2018 - ct della Spagna Lopetegui Esonerato a due giorni dal debutto : La Spagna non ha un commissario tecnico a due giorni dal primo match dei Mondiali in Russia contro il Portogallo. La Federazione iberica ha annunciato poco fa l’esonero dell’ex ct Jules Lopetegui, “colpevole” di aver accettato l’offerta del Real Madrid dieci giorni dopo aver firmato il rinnovo del contratto con la stessa federazione per continuare a guidare le furie rosse. “Ringraziamo Lopetegui per quanto fatto ma siamo costretti a ...

A poche ore dall’inizio del Mondiale la Spagna ha Esonerato Lopetegui : Calciatori in rivolta : A poche ore dall’inizio del Mondiale la Spagna ha esonerato Lopetegui: Calciatori in rivolta. Julen Lopetegui non è più il commissario tecnico The post A poche ore dall’inizio del Mondiale la Spagna ha esonerato Lopetegui: Calciatori in rivolta appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Spagna - Esonerato Lopetegui dopo l'annuncio del Real Madrid. La conferenza stampa LIVE : Ho parlato con i giocatori, faremo tutto il possibile insieme al nuovo staff per vincere la Coppa del Mondo. Io ho dato loro le mie spiegazioni ai giocatori e loro hanno capito. Quello che vi posso ...

Lopetegui Esonerato chi è il nuovo allenatore della Spagna?/ Rubiales : dato un messaggio forte (Mondiali 2018) : Lopetegui esonerato, chi sarà il nuovo allenatore della Spagna ai Mondiali di Russia 2018?. Rubiales: dato un messaggio forte, non potevamo passarci sopra.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:40:00 GMT)

Lopetegui Esonerato da ct Spagna : Ci vediamo obbligati a rescindere il contratto con il selezionatore tecnico ". Con queste parole il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha annunciato in conferenza stampa l'esonero ...

Spagna - il ct Julen Lopetegui Esonerato a 48 ore dai Mondiali : esonerato il ct della Spagna Julen Lopetegui a 48 ore dall'esordio della nazionale iberica al Mondiale di Russia 2018. Lo ha annunciato il presidente della federcalcio spagnola, Luis Rubiales, in una ...

A 48 ore dai mondiali la Spagna ha Esonerato il ct Lopetegui : Julen Lopetegui è stato esonerato dal suo incarico di ct della Spagna, a 48 ore dall'esordio della nazionale iberica al Mondiale di Russia 2018. Lo ha annunciato il presidente della federcalcio spagnola, Luis Rubiales, in una conferenza congiunta con Lopetegui dal ritiro di Krasnodar.A determinare la decisione, che arriva a due giorni dall'esordio col Portogallo, l'annuncio a sorpresa del Real Madrid che ieri ha ufficializzato l'ingaggio ...

La nazionale di calcio spagnola ha Esonerato l’allenatore Julen Lopetegui a due giorni dal debutto ai Mondiali in Russia : Il presidente della federazione calcistica spagnola Luis Rubiales ha annunciato a sorpresa l’esonero di Julen Lopetegui, allenatore della nazionale spagnola, a soli due giorni dall’esordio della squadra ai Mondiali di calcio in Russia, previsto venerdì contro il Portogallo. L’esonero è stato The post La nazionale di calcio spagnola ha esonerato l’allenatore Julen Lopetegui a due giorni dal debutto ai Mondiali in Russia ...

Mondiali Russia 2018 - clamoroso Spagna : Esonerato Lopetegui : clamoroso ribaltone in casa Spagna alla vigilia dell’inizio del Mondiale in Russia. Secondo le ultime novità il tecnico Julen Lopetegui è stato esonerato dal suo incarico di ct, a 48 ore dall’esordio della nazionale iberica. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente della federcalcio spagnola, Luis Rubiales, in una conferenza congiunta con Lopetegui dal ritiro di Krasnodar. La decisione è arrivata in seguito ...

La nazionale di calcio spagnola ha Esonerato l’allenatore Julen Lopetegui a due giorni dal debutto ai Mondiali : Il presidente della federazione calcistica spagnola Luis Rubiales ha annunciato a sorpresa l’esonero di Julen Lopetegui, allenatore della nazionale spagnola, a soli due giorni dall’esordio della squadra ai Mondiali di calcio in Russia, previsto venerdì contro il Portogallo. L’esonero è stato The post La nazionale di calcio spagnola ha esonerato l’allenatore Julen Lopetegui a due giorni dal debutto ai Mondiali appeared ...

Lopetegui Esonerato / Mondiali 2018 - la Spagna senza ct - Rubiales : costretti a farlo : Lopetegui esonerato: la Spagna senza ct a due giorni dai Mondiali di Russia 2018. Il presidente della federcalcio Rubiales in conferenza stampa: costretti a farlo.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:08:00 GMT)