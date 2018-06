Ermal Meta | Fedez e Coez tra gli autori più ambiti alla Maturità 2018 | il cantautorato di

Amici - Pio e Amedeo a Ermal Meta : «Sei venuto col gommone». Il cantante dopo qualche ora replica così : ' Sei venuto col gommone e ti abbiamo salvato noi pugliesi, ora caccia i soldi! '. Una battuta che qualcuno potrebbe definire razzista, quella di Pio e Amedeo che, ospiti dello studio di Amici per la ...

Ermal Meta canta Dall’Alba Al Tramonto ai Wind Music Awards in mezzo al pubblico dell’Arena e riceve il premio per il Live (video) : Ermal Meta canta Dall'Alba Al Tramonto ai Wind Music Awards 2018: martedì 12 giugno il cantautore di Fier è tornato sul palco dell'Arena di Verona per esibirsi con il suo nuovo singolo estivo, estratto dall'album certificato disco d'oro Non abbiamo armi. Ermal Meta, che martedì scorso si è esibito insieme a Fabrizio Moro in Non mi avete fatto niente, ha fatto ritorno sul palco della prestigiosa Arena di Verona per ritirare alcuni premi. Per ...

Pio e Amedeo ad Amici 2018/ Le battute sugli immigrati dividono - un bacio sancisce la pace con Ermal Meta : Pio e Amedeo ad Amici 2018 chiedono una donazioni ai professori per le famiglie bisognose: la battuta su Ermal Meta divide e il cantautore risponde sui social.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 20:21:00 GMT)

Ermal Meta risponde a Pio e Amedeo : la sua ironia conquista il web : Nel corso della finale di Amici, che ha visto trionfare il monzese Irama, la coppia di comici Pio e Amedeo è stata protagonista di una contestata performance. Tra le battute più criticate, quella a Ermal Meta ha suscitato feroci critiche sui social: ma la risposta del cantatutore non si è fatta attendere, e ha scatenato l’ovazione. Fingendo di raccogliere denaro per una fantomatica onlus, Pio e Amedeo hanno chiesto soldi un po’ a ...

Amici di Maria De Filippi - Pio e Amedeo sfottono Ermal Meta : 'Sei venuto col gommone e ti abbiamo aiutato' : Il cantante Ermal Meta non ha preso benissimo la battuta del duo Pio e Amedeo , ospiti della finalissima di Amici di Maria De Filippi su Canale 5. I comici pugliesi hanno fatto irruzione in studio ...

Amici 17 - Pio e Amedeo esagerano. Ermal Meta scatena i social : "Amici17" è andato in archivio con una serata piacevole e qualche polemica per l'intervento del duo comico Pio e Amedeo. I protagonisti di "Emigratis" l'hanno buttata in politica con battute facili, ...

Con Emma - Elisa - Amoroso ed Ermal Meta alla finale di Amici la sfida alle nuove generazioni : video in Ragazzo Mio di Tenco : L'esibizione di Emma, Elisa, Amoroso ed Ermal Meta alla finale di Amici 2018 che ha incoronato vincitore il cantautore Irama lunedì 11 giugno è stata concepita come un inno motivazionale non solo per i finalisti del programma, ma più in generale per le giovani generazioni che rappresentano il target privilegiato del programma. A ridosso della conclusione della sfida che ha contrapposto i due cantanti Irama e Carmen per il premio finale, Maria ...

La satira di Pio e Amedeo su Ermal Meta e i gommoni albanesi alla finale di Amici - il cantante : “Mi hanno fatto sorridere” (video) : Gelo in studio dopo la battuta (o quella che voleva essere) di Pio e Amedeo su Ermal Meta alla finale di Amici di Maria De Filippi, andata in onda eccezionalmente lunedì 11 giugno. Il duo foggiano ha fatto il suo ingresso in studio dopo la prima sfida tra Einar e Lauren, e ha dato il via ad una gag satirica sugli immigrati, tema caldo di giornata dopo la chiusura dei porti italiani da parte del ministro Salvini. Denominati "scrocconi per ...

Pio e Amedeo ad Amici 17 - Ermal Meta e la battuta pungente sui migranti : cos'ha fatto il cantante : FUNWEEK.IT - La finalissima di Amici 17 ha visto protagonisti non solo i ragazzi arrivati all'ultima puntata consci del proprio talento e con grandi aspettative verso il prossimo futuro, ma...

Ermal Meta/ La polemica sui fotomontaggi in atteggiamenti intimi con Fabrizio Moro (Wind Music Awards 2018) : Ermal Meta, per il cantante è un momento pieno di impegni dal tour Non abbiamo armi live fino alla finale di amici. Stasera torna sul palcoscenico su Rai 1. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 09:10:00 GMT)

Ermal Meta realizza il sogno di Aurora per Make-A-Wish Italia con un messaggio di speranza (foto) : Ermal Meta realizza il sogno di Aurora. L'artista è stato il protagonista di un toccante incontro con una giovanissima fan in lotta per la malattia, che ha così realizzato il sogno di conoscere il suo idolo dando così un messaggio di speranza a tutti coloro che stanno affrontando un momento di grossa difficoltà, dovuto allo stato di salute. Visibilmente emozionato, Ermal Meta incontra la piccola Aurora il cui sguardo si illumina ...

Gli ospiti di Con il cuore ad Assisi da Ermal Meta e Fabrizio Moro a Marco Carta : Sono stati annunciati i primi ospiti di Con il cuore, l'evento benefico atteso ad Assisi ed in diretta su Rai1 il prossimo 19 giugno. Tra gli ospiti di Con il cuore nel nome di Francesco vedremo i vincitori del Festival di Sanremo 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro. Ci sarà anche Bianca Atzei, reduce dalla recente esperienza da "naufraga" all'Isola dei Famosi. Confermata è inoltre la presenza di Marco Carta, Noemi, Nino Frassica, Ron ed ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro a 'Con il Cuore nel nome di Francesco' : Ci saranno anche i vincitori dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, Ermal Meta e Fabrizio Moro , alla serata benefica ' Con il Cuore nel nome di Francesco ' che si terrà martedì 19 giugno alle ...

Vasco Rossi - Ermal Meta - TheGiornalisti - Lo Stato Sociale : i concerti dell' Estate 2018 a Bari e provincia : ... sarà felice ora di conoscere le date ufficiali e le località del VascoNONSTOP LIVE 2018 , lo spettacolo rock più potente ed emozionante al mondo che arriverà a giugno negli stadi di 5 città. Un ...