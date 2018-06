Epic presenta la Fortnite 2019 World Cup

eurogamer

: Epic presenta tutte le novità della patch 4.4 di Fortnite: in arrivo uno stadio da calcio! - - ItaEsports_IES : Epic presenta tutte le novità della patch 4.4 di Fortnite: in arrivo uno stadio da calcio! - -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Dopo aver annunciato di aver stanziato 100.000.000$ in denaro per la prossima stagione di tornei dedicati aGames ha annunciato oggi il programma di come verrà distribuita tale somma.Come riporta VG247 laCup permetterà ai 125 milioni di giocatori di qualificarsi per numerosi eventi, "Tutti possono partecipare, tutti possono vincere" ha dichiarato.Ci saranno qualificazioni in tutto il mondo e il montepremi verrà diviso tra esse. LaCup standard si concentrerà sul singolo e le coppie ma ci saranno altri eventi che incoraggeranno la collaborazione. La qualificazione per laCup terranno conto sui meriti dei giocatori e sia le compagnie che i giocatori non potranno comprarsi il posto.Read more…