Epic presenta la Fortnite 2019 World Cup : Dopo aver annunciato di aver stanziato 100.000.000$ in denaro per la prossima stagione di tornei dedicati a Fortnite, Epic Games ha annunciato oggi il programma di come verrà distribuita tale somma.Come riporta VG247 la Fortnite 2019 World Cup permetterà ai 125 milioni di giocatori di qualificarsi per numerosi eventi, "Tutti possono partecipare, tutti possono vincere" ha dichiarato Epic.Ci saranno qualificazioni in tutto il mondo e il montepremi ...