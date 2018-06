Armati Entrano in centro migranti. La struttura : "Atto di balordi". : L'Aquila - "L'episodio è a dir poco disdicevole, si tratta comunque di un episodio isolato, per quanto brutto. Un'aggressione improvvisa e inaspettata, per fortuna senza gravi conseguenze, messa in atto da due persone già note alle forze dell'ordine, di cui una senza fissa dimora". Così il presidente dell'Asp - Casa Santa Annunziata, l'avvocato Armando Valeri, su quanto successo nella tarda ...

Armati Entrano in centro accoglienza - migrante ferito : Continuano a ritmo serrato le indagini degli uomini del Commissariato di Polizia di Sulmona , L'Aquila, per far luce su quanto avvenuto nel corso della notte nella città ovidiana. Due uomini di ...

Entrano armati in centro migranti : ANSA, - SULMONA , L'AQUILA, , 13 GIU - Due italiani sono entrati armati la scorsa notte in un centro che ospita migranti a Sulmona. Secondo le testimonianze brandivano un coltello e una pistola ...