Energie rinnovabili | Prende il via il roadshow di Elettricità Futura

Le Energie rinnovabili danno lavoro a più di 10 milioni di persone : E confermano anche le nostre previsioni, secondo le quali la decarbonizzazione del sistema energetico è in grado di far crescere l'economia mondiale e garantire la creazione di 28 milioni di posti di ...

Energie rinnovabili tirano - in 2016 investiti 297 miliardi dollari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve