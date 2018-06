Energia | al via a Pescara il roadshow di Elettricità Futura

Povertà : al via seconda edizione Bando Doniamo Energia : Milano, 4 mag. (AdnKronos) – Fondazione Cariplo e Banco dell’Energia onlus, realtà non profit promossa da A2A, Fondazione Aem e Fondazione Asm, lanciano il Bando Doniamo Energia 2, con l’obiettivo di alleviare e contrastare le nuove Povertà e la vulnerabilità sociale, tramite interventi in grado di intercettare precocemente le persone e le famiglie fragili e favorire la loro riattivazione attraverso misure personalizzate. Dalle ...

Povertà : al via seconda edizione Bando Doniamo Energia (2) : (AdnKronos) – “Siamo orgogliosi di quanto sinora il Banco dell’Energia, grazie anche a Fondazione Cariplo e ai numerosi sostenitori, è riuscito a realizzare – afferma Giovanni Valotti, presidente del Gruppo A2A -. Proseguiamo il nostro impegno con il lancio del nuovo Bando, consapevoli dell’importanza di dare il nostro contributo ai bambini, alle famiglie e a tutte le persone in difficoltà”. Il Bando intende ...

Pubblica Amministrazione : al via progetto ENEA per uso efficiente fondi su Energia e ambiente : ... smart city e illuminazione intelligente; impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; efficienza energetica e fonti rinnovabili per le PMI ; economia circolare e simbiosi industriale; ...