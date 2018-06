Emily Dickinson non è una femminista Basta con le banalità su una poetessa che è una

«A Quiet Passion» : Cynthia Nixon è Emily Dickinson. Il trailer in anteprima : Il binomio genio-solitudine compare ormai in qualunque digressione a carattere letterario. Quasi che il genio, per essere tale, debba essere una sorta di misantropo. È inflazionato, il binomio, eppure, nel caso di Emily Dickinson, è quanto di più fedele alla realtà possa esserci. La poetessa americana, la cui storia è raccontata nel film biografico A Quiet Passion, in sala dal 14 giugno, ha speso la propria vita tra le mura della casa ...